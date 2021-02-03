وفاة طفل ونجاة شقيقه بعد استحمامها نتيجة تسرب غاز السخان في دمياط

شهدت قرية غيط النصارى بمحافظة دمياط، واقعة مأساوية، حيث توفى طفل صغير لم يتخطى الـ3 سنوات، متأثرا باختناقه أثناء الاستحمام، نتيجة لتسرب الغاز من السخان، فيما نجا شقيقه الأكبر، وتم نقل الشقيقان إلى مستشفى دمياط التخصصي.

بينما وصل الطفل الأصغر متوفى ونقل إلى المشرحة، وجرى وضع شقيقه الأكبر على جهاز التنفس، وانتقل إلى موقع الحادث قوات المباحث للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ووفقا للدكتور وليد أبو الخير مدير مستشفى دمياط التخصصي لـ«الوطن»، تحسنت حالة الطفل الأكبر، وخرج من المستشفى، بينما وصل شقيقه متوفى نتيجة الاختناق.

ووفقا لمصدر طبي أكد لـ«الوطن»، وفاة الطفل يحيى هاني 3 سنوات، نتيجة الاختناق فيما نجا شقيقه محمد البالغ من العمر 6 سنوات، وأن الوفاة نجمت نتيجة تسرب غاز.

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