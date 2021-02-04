ضبط مصنع لتصنيع «الفايبر» ومخزن منظفات بدون ترخيص في كفر الشيخ

نفذت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والصحة، أمس الأربعاء، حملة مشتركة للتفتيش على الأسواق والمخابز والمحال التحارية والمخازن والمصانع المخالفة، بدائرة مركز دسوق.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، وإشراف عبدالفتاح جابر، مدير إدارة الرقابة التموينية، ورجب نايل، رئيس جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، بمشاركة محمد عبدالقوي، ورضا صلاح، بالرقابة التموينية، وسعد أبو إسماعيل، بحماية المستهلك، وعرفات إبراهيم، مفتش أغذية.

وتمكنت الحملة التموينية بكفر الشيخ من ضبط مصنعا لتصنيع فايبر كورنيش وسرة، بدون ترخيص، بدائرة مركز دسوق، وُعثر بداخله علي نصف طن مادة بولي يورثيان، مستورة بدون أي فواتير، و800 كورنيشة سقف، و500 سرة سقف، بدون بيانات إنتاج، و500 كرتونة معدة للتعبئة، وجرى التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر 294 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط مخزن منظفات وتحرير 10 محاضر

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن منظفات صناعية، بدون ترخيص، بدائرة مركز دسوق، وضبطت بداخله 5 آلاف كمامة، و2400 قطعة صابون، مجهولة المصدر، بدون أي فواتير، و800 كيس مسحوق غسيل، و300 قطعة مزيل دهون، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر 295 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وحررت الحملة 10 مخالفات تموينية لأصحاب المخابز البلدية، بدائرة مركز دسوق، وتراوحت المخالفات ما بين التلاعب في وزن الرغيف، والتصوف في كميات من الدقيق المدعم بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.