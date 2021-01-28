حملة تموين كفرالشيخ تضبط 5 أطنان رنجة وأسمدة محظور بيعها
كتب:
سمر عبد الرحمن
03:33 م | الخميس 28 يناير 2021
سمكة الرنجة
تمكن رجال مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، من ضبط 5 أطنان« رنجة»، داخل مصنع بدون ترخيص بإحدى مناطق المحافظة، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر. ووردت معلومات لرئيس مباحث التموين بكفرالشيخ، أكدتها التحريات بأن صاحب مصنع رنجة بدون ترخيص بدائرة المحافظة يصنع الرنجة بالمصنع دون أي مستندات بقصد البيع للمواطنين بالغش والتدليس بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وبعد تقنين الإجراءات، تم مداهمة المصنع والتحفظ على المضبوطات التي تبين أنها نحو 5 اطنان ، وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة.
كما تمكنت حملة من مديرية التموين بكفر الشيخ، قبل يومين من ضبط 5 أطنان سماد زراعي مدعم، محظور بيعه وتداوله خارج الجمعيات الزراعية، بدائرة مركز كفر الشيخ.
ضبط 5 أطنان مبيدات زراعية
وتمكنت الحملة من ضبط 100 شيكارة أسمدة زراعية، وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي 5 أطنان سماد زراعي مدعم خاص بوزارة الزراعة، محظور بيعه وتداوله خارج الجمعيات الزراعية، داخل محل لبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية، بدائرة مركز كفر الشيخ، وجري التحفظ علي المضبوطات، وتحرير محضر جنح أمن دولة بالكمية المضبوطة.
كما تمكنت الحملة تحرير المحضر 270 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول ضد «س.ا» لتحميعه 1500 لتو بنزين 80، وكذا المحضر 271 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول ضد «م.ح» لحيازته عدد30 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية ومحظور تداولها بالأسواق.
وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر 230 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق ضد «س.ا» لتجميعه 7 أسطوانات غاز منزلية مدعمة، بالإضافة إلي تحرير المحضر 231 لسنه 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق ضد «س.ا» لحيازته 1000 لتر سولار وتجميعه لإعادة بيعه بالسوق السوداء، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.