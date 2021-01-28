حملة تموين كفرالشيخ تضبط 5 أطنان رنجة وأسمدة محظور بيعها

تمكن رجال مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، من ضبط 5 أطنان« رنجة»، داخل مصنع بدون ترخيص بإحدى مناطق المحافظة، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر. ووردت معلومات لرئيس مباحث التموين بكفرالشيخ، أكدتها التحريات بأن صاحب مصنع رنجة بدون ترخيص بدائرة المحافظة يصنع الرنجة بالمصنع دون أي مستندات بقصد البيع للمواطنين بالغش والتدليس بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم مداهمة المصنع والتحفظ على المضبوطات التي تبين أنها نحو 5 اطنان ، وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة.

كما تمكنت حملة من مديرية التموين بكفر الشيخ، قبل يومين من ضبط 5 أطنان سماد زراعي مدعم، محظور بيعه وتداوله خارج الجمعيات الزراعية، بدائرة مركز كفر الشيخ.

ضبط 5 أطنان مبيدات زراعية

وتمكنت الحملة من ضبط 100 شيكارة أسمدة زراعية، وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي 5 أطنان سماد زراعي مدعم خاص بوزارة الزراعة، محظور بيعه وتداوله خارج الجمعيات الزراعية، داخل محل لبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية، بدائرة مركز كفر الشيخ، وجري التحفظ علي المضبوطات، وتحرير محضر جنح أمن دولة بالكمية المضبوطة.

كما تمكنت الحملة تحرير المحضر 270 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول ضد «س.ا» لتحميعه 1500 لتو بنزين 80، وكذا المحضر 271 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول ضد «م.ح» لحيازته عدد30 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية ومحظور تداولها بالأسواق.

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر 230 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق ضد «س.ا» لتجميعه 7 أسطوانات غاز منزلية مدعمة، بالإضافة إلي تحرير المحضر 231 لسنه 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق ضد «س.ا» لحيازته 1000 لتر سولار وتجميعه لإعادة بيعه بالسوق السوداء، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.