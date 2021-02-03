«سفاح الجيزة» أمام الجنايات بعد 5 سنوات من القتل وانتحال اسم ضحيته

تسلمت محكمة استئناف القاهرة، ملف قضية «سفاح الجيزة»، بعدما انتهت النيابة العامة من التحقيقات التى باشرتها معه، على مدار عدة أشهر، وانتهت بإتهامه بقتل 4 هم زوجته الأولى وشقيقة زوجته الثانية، وصديقه، وفتاة بالاسكندرية، أوهمها برغبته فى الزواج منها وقتلها.. وحددت محكمة الاستئناف جلستي 16 و18 فبراير الجاري، موعدا لبدء المحاكمة، أمام محكمة جنايات الجيزة التى تنعقد بمقر محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

إعلان المتهم:

وقالت مصادر إن المتهم قذافي فراج، وقّع على أمر إحالته والذي تم إعلانه به في محبسه، ومن المقرر أن تنطلق محاكمة المتهم بعد 13 يوما من اليوم، كما حددت محكمة الاستئناف.

17 شاهدا

وأمر المستشار حمادة الصاوي، الإثنين، بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا لـ4 أشخاص، خلال عامي 2015 و2017.

وأكدت النيابة العامة، أنها أقامت الدليل قِبل المتهم في القضايا الـ4، من شهادة 17 شاهدًا، فضلا عن اعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها.

نادين إحدى ضحايا السفاح

تطابق البصمات الوراثية

وباشرت النيابة التحقيقات، واقتادت المتهم إلى أماكن دفن رفات المجني عليهم الأربعة، وأطلعت على تقارير الصفة التشريحية، وأكدت التحاليل المعملية تطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذويهم، كما تلقت تقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، الخاصة بفحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين.

كشف حقيقة سفاح الجيزة:

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة سفاح الجيزة، في 22 يوليو العام الماضي، حيث كان محبوسا على ذمة قضية سرقة فى سجن الاستئناف بوسط القاهرة، منتحلا إسم ضحيته "رضا"، حيث بدأ أشقاء الأخير في البحث عن شقيقهم، وتبين لهم أنه محبوس فى سجن الاستئناف.

رضا.. صديق ضحية الجيزة وأحد ضحاياه

وتوجه أشقاء «رضا» لزيارته فى السجن، إلإ أنهم فوجئوا أن المحبوس هو «قذافي» وليس شقيقهم، وبمواجهة «قذافي» اعترف بقتل رضا قبل 5 سنوات، ودفنه فى شقة ببولاق الدكرور، بجوار جثة زوجته الأولى «فاطمة» و«نادين» شقيقة زوجته الثانية، حيث مثّل كل هذه الجرائم، وتم استخراج الجثث من هناك.

صورة بطاقة الرقم القومي للضحية الرابعة

كما اعترف «قذافي» بقتل ضحية رابعة، وهي فتاة فى الاسكندرية، بسبب مطالبتها له بأموال اقترضها منها، فاستدرجها إلى مخزن بشارع وهران بالعصافرة، ثم قتلها ودفنها داخل المخزن.. وجمعت النيابة كل هذه الوقائع التى اعترف بها المتهم، وأحالته للمحاكمة الجنائية.