«مكرم» تدعو الأطفال ببولندا للاشتراك في «اتكلم عربي»

دعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أطفال المصريين فى بولندا للاشتراك فى معسكر «اتكلم عربى»، يومى السبت والأحد المقبلين، وهو المعسكر رقم 12 للأطفال المصريين بالخارج، من خلال النموذج الذى يسجل فيه الأطفال اسم الطفل وعمره مع إمكانية إضافة طفل آخر فى نموذج الاشتراك.

وطالبت الوزيرة بضرورة الإسراع فى تسجيل الأطفال المصريين فى بولندا عبر النموذج على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع فيسبوك، موضحة أنَّ المعسكر يتيح الفرصة للشباب والأطفال بالخارج لاكتشاف وطنهم الأم مصر والتحديات التى تواجهها، لأن أبناء الجيلين الثانى والثالث هم سفراء مصر فى الخارج، ويجب أن يكونوا على دراية كاملة بما يحدث فى الوطن الأم، بعيداً عن المعلومات المغلوطة المتداولة فى الإعلام الخارجى.

يذكر أنَّه تمّ إطلاق المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى»، إيماناً بضرورة ترسيخ الهوية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج وتشجيعهم على تحدث اللغة العربية فى ضوء المبادرة، خاصة أنَّ مصر تواجه الكثير من الحروب والتحديات، مثل حرب طمس الهوية، حيث يتم تفريغ الأجيال من الهوية الوطنية واللغة العربية، والأطفال فى الخارج يريدون من يتحدث إليهم، لكى ينمّى لديهم القيم والعادات والتقاليد والانتماء إلى الوطن. وتستهدف المبادرة الفئة العمرية (6 - 14 سنة)، للانضمام الى معسكر «اتكلم عربى»، بصحبة أولياء أمورهم، ويتمّ انعقاد المعسكر وذلك عبر تطبيق زووم.