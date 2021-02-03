وزيرة الهجرة تعلن توفير 15 فرصة تدريبية لشباب الدارسين بالخارج

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنَّه بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، تمّ توفير 15 فرصة تدريبية في الهيكل الإداري بالأكاديمية لتدريب شباب المصريين في الخارج (سواء الدارسين أو المقيمين)، حيث تمّ منح هذه الفرص من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج «MEDCE».

وقدمت وزيرة الهجرة الشكر والتقدير للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، على التنسيق والتعاون المستمر مع الوزارة، وعلى توفير هذه الفرص التدريبية بهدف خلق جيل واع من شبابنا في الخارج على قدر عال من الكفاءة وإتاحة توليهم كل المسئوليات لإبراز أهميتهم ودورهم في المشاركة في دفع عجلة التنمية على أرض الوطن.

ويأتي توفير هذه الفرص التدريبية في إطار تنفيذ أحد العناصر الهامة للاستراتيجية، وهو إقامة ملتقى سنوي للتوظيف للشباب الدارسين بالخارج بهدف دمج الخبرات المكتسبة بالخارج إلى داخل السوق المصرية وفي الشركات والمؤسسات المصرية.

ولكل من يرغب في التسجيل، عليه الدخول إلى الرابط التالي وملء البيانات المطلوبة: https://medcegypt.net/view/ التدريب/22/الأكاديمية-الوطنية- للتدريب.

ويعد مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج «MEDCE» هو الأول من نوعه في مصر والمنطقة ويعمل على توفير خدمات وأنشطة متعددة مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج واستدامة التواصل معهم، من خلال إطلاق منصة تفاعلية كاملة للمركز تستهدف جميع المصريين الدارسين بالخارج، لدعم وطنهم معرفيًا وبحثيًا سواء اختاروا العودة إلى البلاد أو العمل خارجها، وليكونوا حائط صد قوي ضد محاولات الاستقطاب السياسي والثقافي لشباب الدارسين بالخارج.

ويتضمن المركز عدة فاعليات تنقسم إلى رقمية وواقعية، حيث تشتمل الفاعليات الرقمية على: تدريبات على المهارات الشخصية soft skills، عصف ذهني تهدف إلى مناقشة فكرة ما لتنميتها وتطويرها، ورش عمل مختلفة حسب التخصصات، محاضرات لموضوع ما أو فكرة أو حدث تاريخي، جلسات حوارية لمناقشة كتاب، مقابلة شهرية مع شخصية شهيرة، جلسة تفاعلية لمناقشة الخطة المستقبلية للمركز، جلسات حوارية Panel، فعالية call for ideas عن موضوع مهم أو مشروع جديد يخص مصر أو إحدى الوزارات أو القطاعات الفاعليات الواقعية، حفل استقبال للدفعات الجديدة، اجتماعات مع متخذي القرار في مصر، محاضرات وزيارات ميدانية لأهم المواقع والمشروعات في مصر.