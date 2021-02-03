غلق الحدود ووقف الأنشطة ومنع التجمعات.. الكويت تشدد إجراءات «كورونا»

فرضت الحكومة الكويتية إجراءات جديدة في محاولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد على أرضها، وجاء ذلك عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم.

وقررت الحكومة بشكل أساسي غلق حدودها لمدة أسبوعين أمام غير المواطنين الكويتيين، مع استثناء العمالة المنزلية والعمالة المسجلة في منصة «بالسلامة»، على أن يتم تطبيق الحجر الصحي على الوافدين لمدة 7 أيام على تفقتهم الخاصة في أحد الفنادق المحلية، على أن تستكمل الحجر لمدة 7 أيام أخرى في المنزل، ويعمل بالقرار اعتبارا من يوم الأحد 21 فبراير الجاري ولمدة شهر قابلة للتمديد، وفقا لما نشرته صحيفة «الراي» الكويتية.

وتتضمنت الإجراءات التي أقرتها الحكومة:

- إغلاق كافة الأنشطة التجارية والمطاعم من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، مع استثناء الصيدليات ومنافذ التسوق للأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية.

- وقف كافة الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات والخيام والتجهيزات الغذائية.

- تمنع كافة التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

- دعوة الاتحادات الرياضية لوقف النشاط الرياضي والمباريات الودية.

- إيقاف العمل في الأندية الصحية، محلات العناية الشخصية.

- تكليف ديوان الخدمة المدنية بوضع قائمة عقوبات على مخالفي الاشتراطات الصحية من الموظفين لدى الجهات الحكومية.