«التنمية المحلية»: تمويل 203 مشروعات صغيرة فى 9 محافظات

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية وافق خلال يناير الماضى على تمويل 203 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر باستثمارات 2.3 مليون جنيه فى 9 محافظات، هى المنيا وسوهاج وبنى سويف والدقهلية والغربية والأقصر والوادى الجديد والشرقية والمنوفية، موضحاً أن المشروعات تتضمن 130 مشروعاً للسيدات بنسبة 64% من إجمالى المشروعات.

«شعراوى»: المنيا والدقهلية وسوهاج والغربية والشرقية أكثر المحافظات إقبالاً على قروض «الصندوق»

وتلقى «شعراوى»، اليوم، تقريراً عن جهود صندوق التنمية المحلية منذ بداية العام المالى الحالى فى يوليو 2020 وحتى نهاية يناير 2021 أكد تمويل 2194 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر باستثمارات 24.3 مليون جنيه، مشيراً إلى أن أكثر المحافظات إقبالاً على قروض الصندوق هى المنيا بعدد 445 مشروعاً، والدقهلية 389 مشروعاً، وسوهاج 290 مشروعاً، والغربية 269 مشروعاً، والشرقية 174 مشروعاً، ونسبة المشروعات التى نفذتها المرأة تجاوزت 80% فى محافظات القليوبية والجيزة والبحيرة وشمال سيناء.

ووجّه اللواء محمود شعراوى القائمين على الصندوق بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التى ينفذها الصندوق بالمحافظات وموقف تسديد القروض والإجراءات التى يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة وتوفير حزمة من المشروعات الجديدة لتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم وتساعد فى سد احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة فى الأسواق المحيطة بهم.

وقال «شعراوى» إن مركز التنمية المحلية بسقارة سينظم خلال خطته التدريبية للعام الحالى دورة تدريبية للعاملين بإدارات الصندوق وذلك للارتقاء بالقدرات الإدارية والفنية والتسويقية لهم وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات الإقراض وتحصيل الأقساط.

وطالب «شعراوى» الراغبين فى تنفيذ مشروعات صغيرة من خلال الصندوق بالتواصل مع إدارات التنمية فى جميع المحافظات، مؤكداً أهمية هذه المشروعات فى خفض نسبة البطالة، خاصة أنها لا تحتاج إلى رأسمال كبير وتساعد على توفير فرص عمل واستيعاب العمالة نصف الماهرة.