قطار مانشستر سيتي يدهس بيرنلي ويتصدر جدول البريميرليج

واصل فريق مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته المتتالية، بعد انتصاره الثمين على مضيفه بيرنلي بهدفين دون رد، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب تيرف مور، في إطار مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

أحرز ثنائية «السيتي» كل من، جابريل جيسوس في الدقيقة الثالثة، ورحيم سترلينج في الدقيقة 38 من زمن اللقاء.

ولم يمهل فريق مانشستر سيتي مضيفه بيرنلي لأكثر من 3 دقائق، لافتتاح التسجيل، بعدما مرر سترلينج تمريرة ساحرة لزميله البرتغالي لبيرناردو، داخل منطقة الجزاء، ليسدد الأخير الكرة ويتصدى لها بوب حارس بيرنلي، قبل أن يتابعها جابريال جيسوس بسهولة في الشباك.

وأضاف مانشستر سيتي، الهدف الثاني في الدقيقة 38 من زمن اللقاء، بعدما أرسل جوندوجان عرضية أرضية من الجانب الأيمن، وصلت إلى سترلينج الخالي من الرقابة، داخل منطقة الجزاء ، ليسجل الكرة بسهولة في الشباك.

وبهذا الانتصار، عزز فريق مانشستر سيتي صدارته بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منفردا، بعدما رفع رصيده إلى 47 نقطة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فريق بيرنلي عند 22 نقطة، في المركز السادس عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية الكبيرة.