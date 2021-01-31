صلاح يحتكر صدارة هدافي البريميرليج بثنائية موسيقية في وست هام

انفرد النجم المصري محمد صلاح، بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بتسجيل ثنائية في فوز فريقه على وست هام ضمن منافسات الجولة الـ21 من المسابقة.

ووصل الفرعن المصري إلى الهدف رقم 15 له في المسابقة بعد أن أحرز هدفين في شباك مضيفه وست هام، في المباراة التي جرت على ملعب لندن الأولمبي.

وابتعد صلاح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، عن ثنائي توتنهام (سون هيون مين وهاري كين)، الذين سجلا 12 هدفا لكل منهما في المسابقة حتى الآن.

وارتقى ليفربول إلى المركز الثالث في ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يتصدر المسابقة برصيد 44 نقطة.

بينما ظل وست هام في المركز الخامس، برصيد 35 نقطة.

وكان آخر فوز حققه وست هام على ليفربول، في الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا في فبراير 2016 على ملعب أبتون بارك.

فيما عزز ليفربول سجله الخالي من الهزائم في الزيارات الخمس لملعب لندن الأولمبي (4 انتصارات وتعادل واحد).

ومنذ انضمام صلاح إلى الريدز في موسم 2017-2018، هز شباك وست هام في 6 مناسبات بالدوري الإنجليزي، من أصل 7 مواجهات له ضد الهامرز، قبل لقاء اليوم.