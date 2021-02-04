سدود وبحيرات صناعية.. البحر الأحمر تستعد لتقلبات الأحوال الجوية

أعلنت أجهزة محافظة البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة كافة، لمواجهة سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المتوقعة، التي تصل إلى حد السيول على الجبال، وبعض مدن المحافظة، وتطبيق الخطة الموضوعة لمواجهة الأمطار واستعداد التمركزات المحددة بكل مدينة، والمزودة باللوادر وسيارات الإنقاذ وكاسحات وسيارات الشفط، للسيطرة على أي أمطار، وسرعة التحرك لإنقاذ حياة المواطنين.

واستعرض اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الخطة العامة للحماية من مخاطر السيول، وتوضيح المعلومات والحصر الخاص بآخر وضع بمخرات السيول والمناطق كافة بالبحر الأحمر، موجها رؤساء المدن والأحياء باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المواطنين، بالإضافة إلى المنشآت الحيوية والمطارات والمنشآت العامة والفنادق.

وأكد «حنفي» أن ما نفذته الدولة من إنشاء سدود وبحيرات، أسهم بشكل كبير في حماية المحافظة من السيول، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمياه الجوفية، بإنشاء 28 سدا وبحيرة صناعية، و11 حاجز ترابي وقناة صناعية، استعدادا لسقوط الأمطار، ومواجهة السيول بمدن المحافظة؛ إذ تم تجهيز 16 سد حماية، و12 بحيرة صناعية، و11 حاجز ترابي وقناة صناعية، وآخر توجيه، بتكلفة إجمالية بلغت 572 مليون جنيه.

كانت غرفة العمليات بمحافظة البحر الأحمر، أفادت تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، طبقآ لتوقعات الأرصاد الجوية، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من المحافظة.

وأعلن اللواء إيهاب رأفت، رئيس مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، جاهزية جميع المعدات، واصطفاف معدات الوحدة المحلية للمدينة، باشتراك الأخرى الخاصة بشركات البترول بأماكن التمركز الخاص بكل شركة، كما اصطفت معدات هيئة الطرق والكباري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وسيارات الإسعاف بأماكن تمركزهم المحددة لهم.