اليوم.. لجنة الخبراء الروسية تغادر مطار الغردقة بعد جولة تفقدية 6 أيام

تغادر اللجنة الأمنية الروسية، مطار الغردقة، مساء اليوم، بعد انتهاء جولتها التي دامت لستة أيام، تفقدت خلالها الإجراءات الأمنية بالمطار ، وأعدت اللجنة تقريرا لرفعه إلى سلطات الطيران الروسية لبحث عودة حركة الطيران المباشر، ضمن جولات الوفود الروسية لدراسة عودة حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ.

بدأت اللجنة أعمال التفتيش يوم الخميس الماضي، وشملت تفقد الإجراءات الأمنية المتخذة بمطار الغردقة للتأكد إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية التي تتبعها سلطات الطيران لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشاد أعضاء اللجنة الروسية بالإجراءات الأمنية المتبعة بمطار الغردقة خلال اجتماعهم مع مسؤولي المطار، مؤكدين أن إجراءات العمل بالمطار تغيرت بشكل كبير جِدًّا عن أول زيارة تمت للوفد عام 2016.

كانت اللجنة عقدت اجتماعا مشتركا مع مسؤولي المطار بعد انتهاء أعمال المراجعة، وطالب المسؤولون الروس إدارة المطار بفصل الركاب الروس المغادرين عن باقي الركاب، خلال مرحلة التعقيم بصالة السفر قبل استقلالهم الطائرة.

كما طالبوا بالالتزام ببنود البروتوكول الموقع مع إدارة المطار منذ 4 سنوات وتوفير مختلف الأجهزة الواردة ببنود البروتوكول حتى يتم استئناف الرحلات الجوية الشارتر.

ومن جانبه قال فيكتور فوروباييف القنصل الروسي بالغردقة، خلال مشاركته في الاجتماع، أن مطار الغردقة مطار عظيم لا يقل عن أي مطار عالمي، حيث يضم مختلف الأجهزة والإمكانيات التي تجعله مطارًا آمنا لاستقبال السائحين الروس.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة الروسية تقريرها النهائي بالزيارة إلى سلطات الطيران المدني في روسيا، تمهيدا لإصدار التقرير النهائي بشأن استئناف حركة الطيران والسياحة إلى المدن السياحية المصرية .