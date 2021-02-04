سقوط أمطار خفيفة بمدن الطور وسانت كاترين ووادي فيران بجنوب سيناء

تعرضت بعض مدن محافظة جنوب سيناء، مساء الأربعاء، لسقوط أمطار خفيفة مصاحبة لظاهرة البرق والرعد.

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدن الطور وسانت كاترين وقرية وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس، شهدت تساقط أمطار خفيفة، وغطى البرق سماء مدينة الطور مصحوبًا برعد.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم، أن الأمطار تساقطت لمدة لا تتجاوز 10 دقائق، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة حدوث سيول، لذا جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، والتأكيد على مراكز العمليات بمجالس المدن بالتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، و جاهزية معدات الحملة.

وأشار المحافظ أنه جرى تحديث خارطة إحداثيات السيول بكافة مدن المحافظة، وسيجري التعامل بخطوات سريعة حيال حدوث سيول، بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنيةـ للحد من أضرارها.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أنه جرى التنسيق مع إدارة المرور لنشر دوريات مرورية على طول الطريق الدولي، للحد من سرعة السيارات على الطريق، للحد من الحوادث.

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه جرى تزويد مدينة سانت كاترين بجهاز «ثريا»، ورفع درجة الاستعداد خاصة أنه من المتقوقع أن تشهد الساعات المقبلة تساقط أمطار غزيرة عليها.

أعلن المحافظ أن جميع الطرق الدولية والرئيسة تعمل بشكل طبيعي، وجميع مداخل ومخارج مدينة سانت كاترين مفتوحة أمام حركة المرور حتى الأن، خاصة أن الأمطار خفيفة وتتساقط على فترات قصيرة، مشيرًا إلى أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بالمحافظة، لمواجه سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية والتي أكدت عدم استقرار الجو مع احتمال سقوط أمطار رعدية ونشاط حركة الرياح بجنوب سيناء.

جدير بالذكر، أن مدينة سانت كاترين استقبلت 288 سائحًا للاستمتاع بالأجواء الشتوية بالمدينة، بينهم 73 سائحًا من مختلف جنسيات العالم، و 215 زائرًا مصريًا، وجرى تفويج السائحين مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والأمنية، لتنفيذ برامجهم السياحية داخل المدينة.