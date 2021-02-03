طقس سيئ يضرب جنوب سيناء وسانت كاترين تستقبل 288 سائحا

تشهد محافظة جنوب سيناء طقسًا متقلبًا على كافة أنحاء مدن المحافظة، اليوم الأربعاء، مع انخفاض في درجات الحرارة تصاحبها رياح نشطة واختفاء الشمس في معظم المناطق، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن حالة من الطقس المتقلب تسود كافة مدن المحافظة، ويجري متابعة مجريات الأمور بكافة المدن من خلال مركز العمليات وإدارة الأزمات، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بكافة المدن لمواجهة حالة الطقس السيئ، لافتًا إلى أن جميع الطرق والمواني البحرية والمطارات تعمل بشكل طبيعي حتى الآن.

وأكد المحافظ أنه جرى التواصل مع جميع رؤساء المدن، للتأكد من تطهير مخرات السيول، وجاهزية معدات الحملة الميكانيكية وللتحرك السريع ونشرها في مناطق إحداثيات السيول، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بكل مدينة لمواجهة أي طوارئ، والتواصل على مدار 24 ساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وأوضح المحافظ في تصريح له، اليوم، أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية من المياه والصرف الصحي لتوفير أكبر عدد من سيارات شفط المياه، وفتح بلاعات الصرف الصحي، والكهرباء لاتخاذ كافة التدابير حال حدوث أي طوارئ، والطرق لنشر المعدات على مناطق إحداثيات السيول، والمرور لتكثيف تواجدها على الطرق الدولية للحد من سرعة السيارات، واتخاذ اللازم نحو غلق بعض المحاور المرورية في حالة حدوث سيول.

ومن جانبه قال خالد سلامة، نائب رئيس مدينة سانت كاترين،إنه يوجد تقلبات جوية شديدة بالمدينة، مع نشاط الرياح ، مما يزيد من احتمال تساقط الأمطار على المدينة.

وأكد نائب رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أنه جرى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة حالة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأوضح أن مدينة سانت كاترين استقبلت اليوم 288 سائحًا للاستمتاع بالأجواء الشتوية بالمدينة، بينهم 73 سائحًا من مختلف جنسيات العالم، و 215 زائرًا مصريًا، وجرى تفويج السائحين مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والأمنية، لتنفيذ برامجهم السياحية داخل المدينة.