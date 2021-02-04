رفع كفاءة شبكة الكهرباء لخدمة مليون و250 ألف مشترك بالقليوبية

نجح قطاع القليوبية، إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، الذي يبلغ عدد المشتركين به مليون و250 ألف، بزيادة قدرها 200 ألف، عما كان عليه في 2014، منهم 300 ألف مشترك مسبوق الدفع، في تنفيذ أعمال توسعة وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين بتنفيذ عدة خطط «خطة طموحة – خطة ذاتية – إحلال هوائيات».

النهوض بمستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجا

ونفذت الشركة المشروعات المطلوبة للغير لتغذية المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري، التي تسهم في تنمية المجتمع، وتحقيق حياه أفضل للمواطن، بقيمة بلغت حوالي 335 مليون جنيه، إضافه إلى تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة «حياة كريمة»، للنهوض بمستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجا، مع تطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق المختلفة.

استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة

قال المهندس محمد عبدالحكم، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن المشروعات التي نفذت أدت إلى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء؛ لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار «عبدالحكم» إلى أن تطوير الخدمات المقدمة من الشركة، أدى إلى خفض متوسط زمن العطل، سعيا إلى تحقيق رضاء المشتركين، لافتا إلى أنه تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد، وربطه مع مركز الاصدار، لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة حقوق المواطن كافة، لمراقبة استهلاكه والقضاء تماما على الشكوى من عشوائية القراءة.

تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه تم تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة وربطها مع مركز الإصدار، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 7 فروع من إجمالي 8، لافتا إلى رفع مستوى الأداء في القطاعات والادارات المختلفة بالشركة، مع الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات، وتكثيف الجهود في التفتيش، لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.

ويبلغ عدد الهندسات التابعة لقطاع القليوبية، 8، تضم كل من «مدينة بنها – مركز بنها – قها – قليوب مدينة - قليوب مركز – شبين القناطر – طوخ – كفر شكر».