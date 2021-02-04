محافظ دمياط ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السئ وسقوط الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها المحافظة منذ قليل.

هذا وقد وجهت المحافظ تعليماتها الى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات مياه الأمطار بجميع المناطق، و الدفع أيضاً بالأطقم الفنية ومجموعات العمل المدربة للتعامل الفورى مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة ، لتحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع و كذلك إتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة المواطنين.

فيما وقد نوهت "محافظ دمياط" لمتابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة، مؤكدة أنه يتم العمل وفقًا لخطة و استراتيجية محددة لمجابهة أي تداعيات محتملة.

و كانت قد شهدت محافظة دمياط هطول أمطار غزيرة قبل قليل مصحوبة ببرق ورعد .

هذا و استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 26 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14369 طن تشمل: 1990 طن رمل و6329 طن فوسفات و5250 طن يوريا و800 طن زيت طعام.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44608 طن تشمل: 7000 طن ذرة و11350 طن خردة و1020 طن خشب زان، و1302 طن ابلاكاش و540 طن كلوريد ايثيلين و1784 طن صودا، و4000 طن قمح و17612 طن فول.

فيما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 393 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (طماطم وفاصوليا وبطاطس وبطاطا وقرنبيط وفول أخضر وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية ( أرز وبرسيم وورق عنب وبصل) وفواكة (برتقال وفراولة ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية ولبنان والمغرب والجزائر واسبانيا والمانيا وأوكرانيا وبلجيكا ومالطا وروسيا وأمريكا وهولندا.