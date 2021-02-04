عاجل.. سيول تضرب مدينة شرم الشيخ.. ومحافظ جنوب سيناء يرفع حالة الطوارئ

تعرضت مدينة شرم الشيخ لموجة من الطقس السيئ خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إذ علت أصوات الرعد وأضاء البرق سماء مدينة السلام، وتساقطت الأمطار بغزارة على معظم أحياء المدينة، وتسببت في حدوث سيول ضربت عدة مناطق بالمدينة، وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء.

وتعرضت مناطق السوق التجاري القديم ومدخل مارينا وهضبة أم السيد لسيول متوسطة، عقب سقوط الأمطار بغزارة، ما دفع العديد من مواطني مدينة شرم الشيخ إلى مناشدة المسؤولين بسرعة التدخل.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى، والدفع بفريق من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشفط المياه من الشوارع، بالتعاون مع مجلس المدينة، وفتح بلاعات الصرف بالشوارع، للتخلص من مياه السيول.

وقال المحافظ في تصريح له، إن هذه الأمطار والسيول ظاهرة طبيعية اعتادت عليها المحافظة كل عام، لافتا إلى أن الذي تعرضت لها المدينة بسيطة، وتسير في المجرى الطبيعي لها، ولم تؤثر على حركة العمل بالمطار وميناء شرم الشيخ البحري، وكليهما يعملان بصورة طبيعية.

ونوه «فودة» إلى أن هناك خطة موضوعة للسيطرة على هذه السيول؛ إذ جرى إنشاء العديد من مشروعات الحماية من أخطار السيول بالمدينة، لافتا إلى أنه جري تنفيذ المرحلة الأولي من حماية مدن المحافظة من أخطار السيول، بتكلفة تجاوزت 600 مليون جنيه، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية بتكلفة تتعدى 700 مليون.

جدير بالذكر أن محافظة جنوب سيناء تعرضت لحالة من الطقس السيء تسببت في يقوم أمطار متوسطة وغزيرة علي معظم المدن من بينها شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين ومدينة شرم الشيخ، ويتوقع خبراء في مجال الأحوال الجوية، حدوث سيول خلال ساعات، بعد أن تتجمع المياه التي سقطت في الوديان والدروب الجبلية.