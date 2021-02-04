تحرير 10 آلاف محضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامة في القطارات والمترو

كشف مصدر مسؤول في وزارة النقل، عن أنّ حملات ضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات بالسكة الحديد والمترو مستمرة، لمواجهة ومحاصرة فيروس كورونا، مشيرا إلى تحرير نحو 10 آلاف مخالفة حتى الآن، بينها 6 آلاف مخالفة بمترو الأنفاق، و4 آلاف بالسكة الحديد، وأي راكب يتهاون في ارتداء الكمامات الطبية داخل القطارات والمترو سيتم تغريمه 50 جنيها في الحال.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على جميع قيادات السكة الحديد ومترو الأنفاق، بالالتزام الكامل بمنع دخول أي راكب إلى المحطات دون ارتداء الكمامات الطبية، موضحا أنّ حملات التفتيش تهدف لمحاصرة كورونا، وتوفير الحماية الكاملة للركاب من خطر الإصابة بعدوى الفيروس، وجميع قطارات السكة الحديد والمترو يخضعان يوميا لأعمال التعقيم ضد كورونا.

ونوه المصدر، بأنّ الوزارة تسير بخطوات ثابتة لتنفيذ مشروعاتها العملاقة، مثل تنفيذ القطار الكهربائي «السلام - العاصمة الإدارية»، ومشروعي المونوريل «العاصمة الإدارية الجديدة» و«6 أكتوبر»، والقطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين»، بخلاف تطوير الطرق والكباري، وتحديث منظومة السكك الحديدية.

وأكد أنّ جائحة كورونا لن ولم تكون عائقا لتنفيذ المشروعات، وجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا تتم بجميع مناطق العمل، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين.

من جانبه، قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنّ الشركة تنفذ الإجراءات اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، ولم يتم رصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة، موضحا أنّ حملات ضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية مستمرة.

وأوضح عبدالهادي، لـ«الوطن»، أنّه جرى تحصيل غرامات كثيرة، علاوة على عمل محاضر للمخالفين، وجار تحويل المحاضر إلى النيابة العامة، والتي بدورها ستحرك الدعاوى القضائية على المخالفين لدفع الغرامات المالية المحددة، مضيفا أنّ جميع عربات مترو الأنفاق يتم تعقيمها وتطهيرها قبل ساعات التشغيل، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للجمهور.

وأشار متحدث مترو الأنفاق، إلى أنّ الشركة عملت على الدفع بقطارات إضافية بالخطين الأول والثاني، لمواجهة الزحام في أوقات الذروة لمنع تفشي كورونا، علاوة على تقليل زمن التقاطر بين القطارات لمنع تزاحم الركاب على أرصفة المحطات، لافتا إلى أنّ حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.