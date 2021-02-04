نجاح عملية «فتق» لمصاب كورونا يبلغ 88 عاما بالإسكندرية

نجح أطباء مستشفى العجمى النموذجي، في عملية استكشاف «فتق إربى مختنق» لمريض مصاب بفيروس كورونا، محجوز تحت العلاج بالمستشفى، يبلغ عمره 88 سنة.

وهنأ الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أطباء المستشفى والعاملين بها على نجاحهم في تلك العملية الخطيرة، مثمنا التعاون بين مستشفيات العجمى والجمهورية ورأس التين؛ إذ شارك في العملية أطباء جراحة وتخدير من المستشفيات الثلاثة.

من جانبه، قال الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمي، أحد أطباء التخدير الذين شاركوا في العملية، إنه تم إصلاح الفتق، وحالة المريض مستقرة تحت المتابعة، وفصل عنه جهاز التنفس الصناعي.

أجرى العملية طاقم من جراحي مستشفى الجمهورية العام، هم: دكتور «محمد مطاوع، ومحمد حمدي، وعلاء عبدالعاطي»، وخدر الحالة دكتور «وليد مختار، وهاني مهاب، وبهاء عبدالرؤوف».

جدير بالذكر أن الإسكندرية، تضم 13 مستشفى، خصصت من مديرية الشؤون الصحية، نهاية ديسمبر الماضي، للتعامل مع حالات كورونا بالمحافظة، وتمثلت في مستشفيات «العامرية، أبو قير العام، صدر المعمورة، الجمهورية العام، كوم الشقافة، الحميات، برج العرب، كرموز (العمال)، أبو قير التخصصي (طوسون)، وجمال عبدالناصر للتأمين الصحي، ورأس التين العام، وجمال حمادة المركزي».

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة المصرية، احتلال محافظة الإسكندرية المركز الثاني، من حيث عدد الإصابات على مستوى الجمهورية، ويأتي حي المنتزة في شرق المحافظة في المرتبة الأولى، من حيث أعداد الإصابة، ما يعكس مدى الأزمة الكبرى التي يعيشها أبناء المحافظة الساحلية، ويوضح مدى الاحتياجات لمساعدات المجتمع المدني.