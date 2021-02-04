وفاة الأمير السعودي مشهور بن مساعد بن عبد العزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، بحسب بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقال الديوان الملكي، في بيان: «انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الخميس في مدينة الرياض».

يشار إلى أن الأمير مشهور، نجل الأمير مساعد من زوجته الأميرة، نورة بنت إبراهيم الدغيثر، وكان الأمير الراحل قد تزوج من الأميرة غادة بنت يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، التي أنجبت له الأمراء والأميرات، عبدالعزيز، وسعود، وخالد، وسارة، ومحمد، بحسب «روسيا اليوم».

وعاش الأمير مشهور حياة قريبة من والده، حيث ظل بعيدا عن المناصب الرسمية والحياة السياسية في البلاد، كما ظل بعيدا عن الأضواء مثل إخوته الذين عرفوا كشعراء ورجال أعمال وشخصيات بارزة في المجتمع.