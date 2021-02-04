«المالية» تعلن نتائج التقديم في وظائف الضرائب: فتح باب الالتماس السبت

أعلنت وزارة المالية، نتائج القبول في وظائف مصلحة الضرائب، بإخطار المستوفين وغير المستوفين عبر البريد الإلكتروني.

وقالت مصادر لـ«الوطن» إنه بإمكان الذين تقدموا بأوراقهم لشغل الوظائف مراجعة بريدهم الإلكتروني لمعرفة ما إذا كانوا من المستوفين أم غير المستوفين.

فتح باب الالتماس اعتباراً من السبت حتى الجمعة المقبلين

وقال محمد معيط، في بيان اليوم، إنه سيتم فتح باب الالتماسات اعتباراً من السبت 6 فبراير حتى الجمعة 12 فبراير للتقدمين على وظائف مصلحة الضرائب بموجب الإعلان رقم 1 لسنة 2020.

وأكدت مصادر لـ«الوطن»، أن لجنة محايدة ستتولى أعمال فحص هذه الالتماسات، بما يُسهم فى ترشيح أفضل العناصر للعمل بمصلحة الضرائب، وفق قوله.

وأوضحت أنه بإمكان المتقدمين للمسابقة، مراجعة البريد الإلكتروني، حيث أرسلت الوزارة رسالة لكل المتقدمين، سواء المستوفين أو غيرهم، من البريد: «eg.gov.mof.Jobs://https»، مشيرةً إلى أنه سيتعين على المتقدمين للالتماس، ممن قدموا أرقاماً قومية غير صحية، ومستندات تالفة وغير مقروءة، إعادة تضمينها مع الالتماس مرة أخرى خاصة ما يتعلق بالمؤهل والتقدير والسن والمحافظة المتقدم إليها، والتأكد من تحميل المستندات بشكل ملائم يمكن استعادته وقراءته، وأن تكون صورة بطاقة الرقم القومى لوجهى البطاقة لإثبات محل السكن فى التاريخ المحدد بالإعلان.

وأشارت إلى أن وزير المالية شدد منذ بداية الإعلان عن المسابقة ألا يقدم أحد من العاملين بوزارة المالية ومصالحها المتعددة أقاربه أو أصدقائه أو معارفه وألا يتوسط أو يتدخل بأي شكل من الأشكال لحصول أحد من أقاربه للحصول على وظيفة للحفاظ على إتاحة الفرص كاملة أمام الأجدر من أبناء الشعب المصري لشغل وظائف بمصلحة الضرائب، لافتا إلى أن الوزير أصر أن يكون التقدم للوظيفة والاختيار من بين المتقدمين عن طريق الحاسب الآلي منعا للتلاعب أو المحسوبية أو الواسطة.

كانت مصلحة الضرائب المصرية، أعلنت في ديسمبر من العام الماضي عن مسابقتين للتوظف في المصلحة، تشمل الأولى 1700 وظيفة مأمور ضرائب ثم أعلنت بعد أيام من غلقها عن حاجتها للتعاقد مع 300 مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني، إعمالا لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 85 لسنة 2020، مع عدم الإخلال بحكم المادة 14 من قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.