المالية: 50% من اختبارات وظائف الضرائب في المحاسبة وتحليل البيانات

مع بدء العد التنازلي لمسابقة وظائف الضرائب، قدمت مصادر بمصلحة الضرائب المصرية، عدة نصائح للراغبين في شغل 300 وظيفة مأمور فحص وحصر إلكتروني أعلنت عنها المصلحة في 30 ديسمبر الماضي، ودعت حديثي التخرج من خريجي كليات التجارة والحاسب الآلي ونظم المعلومات، ممن لم يتجاوزوا سن 27 في ديسمبر الماضي، إلى التقدم بأوراقهم لشغل الوظائف، على البريد الإلكتروني (eg.gov.mof.Jobs://https)، مؤكدةً أن الاختبارات إلكترونية، وأن مراجعة وفرز وفحص أوراق المتقدمين تتم بشكل نزيه وشفاف.

إخطار المتقدمين بموعد الاختبارات برسائل قصيرة

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إنه بعد مراجعة الأوراق والتأكد من استيفائها من جانب المتقدمين، سيتم إخطارهم بموعد المقابلة الإلكترونية، التي ستركز على اختبار المتقدمين من الحاصلين على مؤهل بكالوريوس التجارة، في مادة المحاسبة والمراجعة للأنظمة الإلكترونية بنسبة النصف تقريباً من إجمالي مادة الاختبار الإلكتروني، بالإضافة إلى أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، واختبار مهاراتهم في تحليل وإعداد تقارير البيانات، وكذلك نظم تقارير الأعمال الحسابية، مشيرةً إلى أن الأسئلة ستكون باللغة الإنجليزية.

وأوضحت المصادر، أن اختبار التقييم سيتضمن أيضاً بعض المعلومات العامة، وبيان قدرة المتقدمين على طرق التفكير المنطقية، بالإضافة إلى بعض المهارات الأساسية كإدارة الوقت والتفاوض وإدارة الاجتماعات، بنسبة لا تتجاوز 10%.

وعن المتقدمين لشغل الوظائف من خريجي كليات الحاسبات والمعلومات، قالت المصادر، إنه يجب التركيز على تصميم وتحليل نمذجة البيانات، إذ سيأتي أغلب الأسئلة منها، بالإضافة إلى أنظمة البرمجة وقواعد البيانات أيضاً، وبيان القدرة على استخدام أساليب التحليل الإحصائي للبيانات.

وأشارت إلى أن الأسئلة ستكون باللغة الإنجليزية، فضلاً عن بعض المعلومات العامة الأخرى والمهارات الأساسية، كتلك التي سيتم اختبار خريجي كليات التجارة فيها، ولن تتجاوز 10% من إجمالي الاختبار الإلكتروني.