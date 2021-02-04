مراقبة الدقهلية تعدم نصف طن أغذية في 6 منشآت بالمنصورة

شنت فرق مراقبة الأغذية بمديرية صحة الدقهلية، اليوم، حملات تفتيشية على منافذ تقديم المواد الغذائية بمدن محافظة الدقهلية، بتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تمكنت خلالها من إعدام 445 كيلو أغذية متنوعة فاسدة و90 لتر زيوت محروقة خلال المرور على 6 منشآت غذائية بمدينة المنصورة.

وبحسب بيان صحة الدقهلية، فقد خرجت حملة فريق مراقبة الأغذية واستهدف المرور على عدة منشآت «مطاعم وكافيهات ومصانع وأسواق» للتأكد من الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تم المرور على 6 منشآت غذائية بمدينة المنصورة بناحية بوابة توشكى بحي الجامعة، تمكنت خلالها إعدام 445 كيلو أغذية متنوعة فاسدة و90 لتر زيوت محروقة للتغير في الخواص الطبيعية.

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وأعدمت الحملة 130 كيلو لحوم مصنعة «سجق، برجر، سوسيس»، و80 كيلو دجاج طازج، و20 كيلو دجاج مطهي، و40 كيلو أرز مطهي، و30 كيلو مكرونة مطهية، و30 كيلو كبدة طازج، و85 كيلو أغذية متنوعة، و90 لتر زيت طعام محروق، و60 كيلو أواني طعام، وتم سحب 12 عينة للفحص وإرسالها للمعمل المشترك للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وجرى تحرير 19 محضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وتغلق 7 منشآت لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص.

من جانبه شدد الدكتور سعد مكي، على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.