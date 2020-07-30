مراقبة الأغذية بكفر الشيخ تسحب عينات من 255 منشأة قبل عيد الأضحى

نفذت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة في محافظة كفر الشيخ، حملات للتنفتيش على المنشآت المختلفة، وذلك للتأكد من سلامة السلع المعروضة، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، كما تفقد مسؤولو الإدارة، الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان فيما يخص تداول الغذاء حرصاً على سلامة المواطنين عن طريق التأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية.

ورفعت إدارة مراقبة الأغذية، درجة الاستعداد بديوان مديرية الصحة بكفر الشيخ، والإدارات الصحية بأنحاء المحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تضمن المرور على 266 منشأة بـ 10 إدارات صحية.

وأسفرت الحملات عن سحب عينات من 255 منشأة، منها 120 عينة لحوم ومنتجاتها و26 عينة أسماك مملحة ومدخنة و109 عينات أخرى، وأوصت بغلق 31 منشأة، منها 27 لعدم الترخيص و4 منشآت بسبب نقص اشتراطات صحية بالمنشآت، وكذلك تحرير 140 محضرا تضمنت 56 محضرا نموذج 96 و80 محضرا نموذج 97 و4 محاضر غش تجاري.

كما أسفرت عن ضبط 292 كجم لحوم و15 لتر إعدامات نظرا للتغير في الخواص الطبيعية و40 كجم مضبوطات، وأوضحت المديرية، أنه سيجرى تكثيف حملات إدارة مراقبة الأغذية خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى وغرفة الأزمات والعمليات بالمحافظة في إطار حرص الدولة على أمن وسلامة المواطنين، وذلك في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية بتفشي فيروس كورونا المستجد، وفي ظل مكافحة الأوبئة والأمراض للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.