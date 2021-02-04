تدريب عمال النظافة فى مطروح على التخلص الآمن من المخلفات

نظمت محافظة مطروح تدريبًا للعاملين فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، برعاية خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور حاتم السبع، السكرتير العام المساعد للمحافظة فى قاعة مكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح.

وقال "شعيب" ،اليوم، الخميس إن التدريب هدفه نفيذ برامج وزارة الدولة لشئون البيئة لتدريب جميع العاملين فى قطاع الادارة المتكاملة للمخلفات الطلبه والقمامة والتى تتضمن جميع المخلفات بأنواعها المختلفة.

وأضاف شعيب أن التدريب سيتضمن التعرف على جميع المعلومات الرئيسية والتفصيلية، حول كيفية التخلص الآمن من المخلفات، بدءاً من أعمال الجمع والنقل والتخلص الأمن منها وكيفية تصميم وعمل المدافن الصحية للمخلفات وتأهيل المتدربين على المتابعة.

وأكد المهندس طاهر عبد السلام السنينى مدير إدارة شئون البيئة فى محافظة مطروح أن أعمال التدريب تتناول إجراءات تفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات والذى يحمل رقم 202 لسنة 2020، ويعقد على مدار يومين، باجمالى 20 متدرب، من خلال مجموعة عمل ومدربين من جهاز تنظيم إدارة المخلفات فى وزارة البيئة، بالإشتراك مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى "فرع مطروح".

وأوضح أن التدريب شمل تدريب عدد 2 عامل فى كل مركز ومدينة من المراكز الثمانية بنطاق المحافظة بداية من مدينة الحمام شرقا ومرورًا بمدينة العلمين والعلمين الجديدة، والضبعة ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدى برانى، وحتى السلوم غربا، بالإضافة إلى سيوة جنوبا.

ولفت إلى أن التدريب يأتى من خلال مدربين متخصصين، من بينهم مدرب قانونى وأخر مسئول النظافة العامة فى المحافظة، بالإضافة إلى مدرب عضو المكتب الفنى الهندسى بالديوان العام.

وتابع: المخلفات لابد من التعامل معها بحرفية من خلال العاملية فى قطاع النظافة على مستوى المحافظة، فى ظل الحفاظ على البيئة النظيفة الخالية من التلوث، مع الحفاظ على الصحة العامة للعاملية فى هذا القطاع لتحقيق الفائدة والحفاظ على مناخ بيئى صحى.

للمواطنين.