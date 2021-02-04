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بوسي شلبي تزور قبر الفنانة نادية لطفي في الذكري الأولى لوفاتها «فيديو»

كتب:

هبة أمين
12:51 م | الخميس 04 فبراير 2021
نادية لطفي

نادية لطفي

زارت الإعلامية بوسي شلبي قبر الفنانة الراحلة نادية لطفي، صباح اليوم، في الذكري الأولي لوفاتها، إذ أنها توفت في الرابع من فبراير 2020.

ونشرت شلبي مقطعاً مصوراً من زيارتها للمقبرة عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «في الذكري السنوية الأولي للغالية نادية لطفي.. أسالكم الفاتحة والدعاء».

وأحضرت الإعلامية أحد المقرئين لتلاوة آيات الذكر الحكيم علي روح نادية لطفي، إذ أنها كانت واحدة من المقربين إليها وتتردد عليها داخل مستشفي المعادي العسكري.

تفاصيل الوفاة

ورحلت نادية لطفي عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 83 عام.

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