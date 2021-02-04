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محمود مسلم

رئيس شؤون المسجد الحرام يدشن خدمة عربات نقل المعتمرين وكبار السن 

كتب:

الوطن
01:16 م | الخميس 04 فبراير 2021
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام يدشن خدمة عربات نقل المعتمرين وكبار السن 

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام يدشن خدمة عربات نقل المعتمرين وكبار السن 

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، عربات نقل المعتمرين والمصلين من كبار السن بالمسجد الحرام.

وأوضح أن هذه العربات تهدف إلى تسهيل حركة المعتمرين وكبار السن داخل ساحات المسجد الحرام بكل يسر وسهولة، وهي من الخدمات التي تسعى الرئاسة لتطويرها.

وأكد معاليه أهمية استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بها عبر تعقيمها باستمرار، وتطبيق التباعد في المسارات الخاصة بها، مبينا أن الرئاسة خصصت عددا من النقاط التي تسهم في تنقل المعتمرين من نقاط الدخول إلى الخروج.

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