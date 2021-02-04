وزير الكهرباء يلتقي مدير بنك التعير الألماني بالقاهرة

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة Dr.Bernd Siegfried مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الحالي والمستقبلي بين قطاع الكهرباء والبنك.

وأشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والبنك حيث تعد مشاركة بنك التعمير الألماني في تمويل مشروعات القطاع ثقة في نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر، والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية.

وأشار شاكر إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة التجددة المصري نجح في الانتهاء من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألماني للاستفادة من خبراته المتميزة والتكنولوجيا المتقدمة.

التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة

وأشار شاكر إلى استراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة موضحا أنه تم تبني برنامجا واسعا النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.

وأشار شاكر إلى الاهتمام الكبير والجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كل الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، موضحا أنه جارٍ العمل على قدم وساق لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة وخاصة في صعيد مصر؛ وكذلك تطوير 47 مركزا تحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء بحيث تغطي كل أنحاء الجمهورية لرفع مستوى جودة الأداء.

وأشار إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بالتعاون مع عدد من الوزارت المعنية ومنها الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير عدد من القرى المصرية على ثلاثة مراحل ضمن مبادرة «حياة كريمة» والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية؛ للحكومة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجا، ووجه سيادته بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في تلك المبادرة.

تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

وتهدف تلك المبادرة إلى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وتشارك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال شركات التوزيع التابعة لها وتستهدف الوزارة من خلالها تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية والخدمات في القرى إلى أعلى المستويات.

وأشاد Dr.Bernd Siegfried بالتطور السريع والملحوظ في المشروعات التي تنفذها بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة معربين عن رغبة البنك في تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف مجالات الكهرباء؛ وخاصة في مجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح، وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير وتحديث مراكز التحكم، بالإضافة إلى تطوير شبكات التوزيع واستخدام الطاقات المتجددة في تحلية المياه.

وأعرب ممثل البنك أيضا عن استعداد بلاده تقديم خبراتهم ودراساتهم في العديد من المجالات ومن بينها تحسين كفاءة الطاقة وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة وتحقيق التكامل بينهما، وأعرب عن رغبة البنك في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر وزيادة حجم التعاون بين قطاع الكهرباء المصري والبنك في كل المجالات.

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كل المجالات.

وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع بنك التعمير الألماني في مشروعات تحسين كفاءة الطاقة، ومشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدرا من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس؛ وكذلك استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه بالإضافة إلى إمكانية استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة للاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا المجال، وكذلك مساهمة البنك في التطوير المستمر الذي يقوم به القطاع في محطة إنتاج الكهرباء بالسد العالي.