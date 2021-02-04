«حديث الصباح».. قنا والعاصمة الإدارية أبرز ما جاء في برامج التوك شو

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصًا لأبرز ما تمّ تداوله ببرامج الـ«توك شو» صباح اليوم، خلال الفقرات والمداخلات الهاتفية التي احتواها كل برنامج، إذ ركز برنامج «هذا الصباح» على شاشة «إكسترا نيوز»، على زيارة الدكتور مصطفى مدبولي للعاصمة الإدارية أمس الأربعاء، وملف تطوير العشوائيات.

318 مليار جنيه لتطوير المناطق غير المخططة

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه جرى إنهاء أعمال تطوير 312 منطقة عشوائية غير آمنة بواقع 195 ألف وحدة سكنية، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة جديدة، وهي عواصم المحافظات والمدن الرئيسة، تشمل جميع أنواع العمران مثل العشوائيات والمحاور والإسكان الاجتماعي والإسكان فوق المتوسط.

وأضاف صديق، أن الدولة المصرية بها 227 مدينة بأكثر من 417 ألف فدان تقدر مساحة المناطق غير المخططة فيها بنسبة 40%، أي أنها تحتاج إلى شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق وأرصفة وإنارة، بتكلفة تقديرية 318 مليار جنيه.

أنهينا 70% من إنشاءات المرحلة الأولى والمدينة الرياضية اكتملت

وفيما يخص العاصمة الإدارية، قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم «العاصمة الإدارية الجديدة»، إن نسبة إنهاء مشروعات العاصمة الإدارية، وصلت إلى 92% في الحي الحكومي، و100% من المدينة الرياضية، مشيرا إلى أن العمل مستمر بتكامل من كل أجهزة الدولة المصرية.

وأوضح: «أنهينا نحو 70% من المرحلة الأولى، وتجاوزنا 92% من إنشاءات الحي الحكومي استعدادا لاستقبال الموظفين، نفس النسبة للمدينة الثقافية، و100% للمدينة الرياضية و40% لمنطقة الأبراج، ونسبة تنفيذ تتراوح ما بين 70% إلى 90% في 10 أحياء سكنية».

ملف حياة كريمة

أما برنامج «8 الصبح» الذي تقدمه الإعلامية داليا أشرف، عبر شاشة «dmc»، فركز على برنامج حياة كريمة، وتطوير التعليم الفني وإنشاء أول مدرسة لصيانة السيارات، إذ أكد الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق خلال حواره بالبرنامج، أن المواطن هو البطل الحقيقي للأمة الذي قام بتحفل تكلفة البناء بكل تجرد، وأن من هنا كان إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق مبادرة حياة كريمة في عام 2019 من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف، أنه في 26 فبراير، أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اجتماعا موسعا مع 19 جمعية ومؤسسة وجرى توقيع بروتوكولات وشراكات، وتم رسم خريطة لمصر بالقرى الأكثر فقرا واحتياجا، بنسب فقر تتجاوز 75%، متابعا أن مبادرة حياة كريمة تأتي في ظل استراتيجية الدولة المصرية «مصر 2030»، التي يعتبر أول محاورها تحسين جودة حياة وصحة المواطن المصري، من خلال الحد من الفقر والقضاء على الجوع، وهو ما سيترتب عليه استعادة مصر لمكانتها الإقليمية.

إنشاء أول مدرسة لصيانة السيارات

عن إنشاء أول مدرسة لصيانة السيارات، قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن البروتوكول الذي وقعت عليه الوزارة لصيانة السيارات، يستهدف عقد شراكة مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني وتطوير مهارات الشباب، وهو البروتوكول رقم 17 لتدشين المدرسة رقم 17 في من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحًا أنّه جرى التوقيع مع إحدى كبرى شركات إصلاح وصيانة السيارات وتوزيعها، والتقديم سيبدأ في سبتمبر المقبل، بحد أدنى للدرجات يقدر بـ250 درجة، ويخضعون لاختبارات قبول للامتحان في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والقدرة على استخدام الحاسب الآلي وإجراء الحسابات ومقابلة شخصية وكشف طبي واختبارات شخصية.

وأضاف: «لدينا مراكز خدمة كثيرة للعديد من شركات السيارات، وتصنيع السيارات أصبح عبارة عن خليط من الكهرباء والتكنولوجيا وغيرها، وبالتالي فهي تحتاج إلى مهارات كثيرة مثل الكمبيوتر واللغة الإنجليزية، ونعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني، لذلك سندشن أول مدرسة لصيانة السيارات، والأسبوع المقبل سيشهد أخبارا أخرى عن بروتوكولات أخرى في نفس المجال مع شركات أخرى».

أما برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي قدم حلقته اليوم الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا مراد، المعروض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، فقد شهد جولة مميزة للإعلامية منة الشرقاوي بمحافظة قنا، إذ التقت بمحافظ قنا، والمستشار الهندسي للمحافظة، ورئيس مصنع سكر نجع حمادي بقنا.

«تطوير قرى مصر» تستهدف نصف أهالي المحافظة

البداية كانت من عند المهندس محمد مصطفى ياسين، المستشار الهندسي لمحافظة قنا، الذي قال إنه جرى تدشين مدينة قنا المدينة على مساحة 20 ألف فدان، وهو قائم على شقين، الأول قطع أراضي تُسلم للأهالي لإنشاء وحدات سكنية عليها، والشق الآخر هو إنشاء عمارات سكنية لتسليم الوحدات لأهالي المحافظة، وأن نسبة الإشغالات فيها تتجاوز 40%، لافتًا إلى إنشاء مدينة غرب قنا على مساحة 9 آلاف فدان، وكل ذلك في المحور الجنوبي للمحافظة، مشيرًا إلى أن مبادرة تطوير قرى مصر تستهدف تطوير حياة نصف أهالي المحافظة.

وأضاف أن المحور الشمالي شهد تدشين مدينة الأمل على مساحة 1567 فدان للأهالي والأسر متوسطة الدخل وذات الدخل البسيط: «الوزير والمحافظ سيجريان يوم السبت المقبل قرعة علنية لتوزيع القطع على المستفيدين منها وتم حجز المدينة بالكامل».

مصنع سكر نجع حمادي يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل

قال المهندس الظافر أحمد، رئيس مصنع سكر نجع حمادي بقنا، إنّ المحافظة تتوقع توريد نحو مليون و250 ألف طن قصب بنجع حمادي فقط، حيث تعّصر مصانع المحافظة نحو 4 ملايين طن بإنتاجية 500 ألف طن سكر، ومصنع نجع حمادي ينتج سكر أبيض وسكر بني ومولاس، والسكر البني يجري تصديره للخارج، موضحا أنّ مصنع سكر نجع حمادي يوفر 1800 فرصة عمل، ويستعين بعمالة موسمية.

وتابع: «نتبع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية وتشمل نحو 13 مصنعا، بينها مصانع للتقطير والكيماويات، ويحول المولاس إلى كحول إيثيلي وخل، إضافة إلى مصنع آخر ينتج حلويات».

أنشأنا أكثر من 17 ألف وحدة سكنية على أحدث طراز

أما الواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فقال إن مبادرة تطوير الريف المصري ستغير وجه الحياة في النجوع والقرى لمدة 3 سنوات بتكلفة مالية تبلغ 515 مليار جنيه وستشمل كل القرى المصرية، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد تطوير 32 قرية في المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وظهر التغير الكبير في حياة أهالي هذه القرى.

وأضاف، أن المحافظة شهدت إنشاء أكثر من 17 ألف وحدة سكنية على أحدث طرز، بالإضافة إلى مدن جديدة على غرار مدينة غرب قنا ومدينة قنا الجديدة، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، كما سيجري تدشين وحدات سكنية على مساحة 20 فدانا في نجع حمادي للتغلب على العشوائيات.

وتابع، أن المحافظة ستشهد تطوير 5 مراكز من إجمالي 51 مركزا على مستوى الجمهورية في إطار مبادرة الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري، بواقع 19 قرية رئيسة و68 قرية أم، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تشمل التنمية المتكاملة وليس مجرد الشكل الجمالي من بنية تحتية كاملة ومشروعات إنتاجية لأهالي القرى حتى لا يجبروا على السفر للعاصمة والعيش هناك، بعدما لم يكن الأهالي سعداء بأوضاع المحافظة، لكن جرى بدء برنامج تنمية صعيد مصر وشهد تدشين 1000 مشروع.