«حديث الصباح».. ظهور ميمي جمال وخدعة الطقس أبرز ما جاء في الفضائيات

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصا لأبرز ماتم تناوله ببرامج الـ«توك شو» الصباحية اليوم، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية التي احتواها كل برنامج، حيث ركز برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على ذكريات الوفاة والميلاد لكلا من الفنانة ميمي جمال والفنانة سهير الباروني.

ذكرى ميلاد الفنانة ميمي جمال وقرار اعتزالها

وأجرت مذيعة البرنامج الإعلامية أسماء مصطفى اتصالا هاتفيا مع الفنانة ميمي جمال لتهنئتها بمناسبة ذكرى ميلادها، وكان أبرز ما جاء بها هو تمسك الفنانة الكبيرة ميمي جمال بقرار اعتزالها، وتمسكها بعدم العودة مرة أخرى للأضواء والعمل، بالإضافة لافتقادها الكبير لزوجها الراحل الفنان حسن مصطفى.

ذكرى وفاة الفنانة الراحلة سهير الباروني

كما أجرت مذيعة البرناج مداخلة هاتفية مع سحر الشريف، ابنة الفنانة الراحلة سهير الباروني، والتي قالت إن والدتها كانت تعشق جمهورها، وكانت تعمل من أجله، وكانت تجتهد بإضافة الإفيهات على السيناريو من أجل رسم البسمة على وجوه الجمهور.

الأرصاد تحذر المواطنين من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة

وتطرقت مذيعة البرنامج لاستعراض حالة الطقس، وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ المواطنين يجب ألا ينخدعوا بارتفاع درجات الحرارة المقرر أن يبدأ من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 23 درجة، وغدا وبعد غد تصل لـ25 درجة، ومع نهاية الأسبوع تظهر حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، بداية من الأربعاء المقبل، وتعود التقلبات الجوية مع نهاية الأسبوع، كما تعود فرص سقوط الأمطار خاصة على السواحل الشمالية للبلاد، وتنخفض درجات الحرارة يوم الخميس على أغلب أنحاء البلاد، وتمتد الأمطار للمناطق الداخلية للبلاد مثل الوجه البحري والقاهرة.

لقاحات كورونا

وأجرى برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة «TEN» مداخلة مع الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، وتطرقت المداخلة للقاحين اللذان تعاقدت مصر عليهما، وهما «سينوفارم» الصيني و«استرازينيكا» للتأكيد على أن اللقاحين أثبتا مأمونية عالية، حيث أنَّه تمّ تصنيعهما وفق تقنيات تقليدية عكس لقاح «فايزر» الذي سبب بعض المشاكل.

ترشح أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أما برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية «القناة الأولى» فدارت أبرز فقراته حول ترشح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعلق السفير محمد بدر الدين سفير مصر الأسبق في لبنان، على الخبر قائلا إن ترشح أبو الغيط مرة أخري يأتي نتيجة خبرته الطويلة وهدوئه وتجربته في العمل السياسي والدبلوماسي خاصة أننا في المرحلة المقبلة نحتاج إلى نوع من الحكمة السياسية.

مساعدات الدولة المصرية للعائدين من الخارج بسبب ظروف فيروس كورونا

وأجرى البرنامج مداخلة مع محمد عبدالملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والذي تحدث عن المساعدات التي تقدمها الدولة المصرية للمصريين العائدين من الخارج بسبب ظروف فيروس كورونا، وأنه يتم إتاحة التمويل لهم، والذي قد يصل إلى 10 مليون جنيه للمشروعات الصناعية الجديدة، وحتي 3 مليون للمشروعات الغير صناعية، ولا نتركه بعد ذلك ونسانده خطوة بخطوة.