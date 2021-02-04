تعرف على خريطة المناطق الأكثر عرضة للغرق غدًا

تشهد البلاد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، وشهدت بعض المحافظات سقوط أمطار منذ صباح اليوم، وذلك وفقا لما توقعته هيئة الأرصاد الجوية.

وكشف هيئة الأرصاد عن استمرار تقلبات الطقس غدا الجمعة، مع سقوط الأمطار في مختلف أنحاء الجمهورية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5-7 درجات على معظم الأنحاء.

وفي السطور التالية تعرض «الوطن» خريطة بأبرز الأماكن الأكثر عرضة لسقوط أمطار وقد تكون عرضة للغرق وفق هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها.

أماكن أكثر عرضة للغرق وسقوط الأمطار

سقوط أمطار متوسطة على مناطق "القاهرة الجيزة القليوبية"، حتى فرة الظهيرة.

سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة، ومحافظات السواحل الشمالية "الإسكندرية دمياط بورسعيد العريش رفح" والوجه البحري "البحيرة كفر الشيخ الدقهلية الغربية الشرقية المنوفية، ومدن القناة الإسماعيلية والسويس".

أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنطقة خليح السويس "شلاتين مرسى علم، القصير، الغردقة، رأس غارب الزعفرانة، الطور، راس سدر السويس، شرم الشيخ، سان كاترين.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب البلاد "الفيوم بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر".

وبداية من الأحد سيكون هناك استقرار وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وفق بيان الهيئة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الدولة باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

طقس الجمعة 5 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 9.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.