تطعيم الأطقم الطبية في جامعة كفر الشيخ بلقاح كورونا.. «صور»

بدأت جامعة كفر الشيخ، في تطعيم الأطقم الطبية بالمستشفى الجامعي بلقاح كورونا، كما جرى تطعيم الأطقم الطبية بالمراكز المتخصصة اليوم الخميس.

دسوقي يشكر «السيسي» على حماية الأطقم الطبية

ووجه رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ما يبذله من جهد لتوفير اللقاحات للأطقم الطبية لحمايتهم من الإصابة بالعدوى لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة.

وأوضح أن مستشفيات جامعة كفرالشيخ بدأت تطعيم الكوادر الطبية باللقاح مرحلة أولى وستطعم كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية من العاملين بمستشفيات الجامعة مرحلة ثانية .

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، أن اللقاح متاح لمن يتطلب الحصول على التطعيم من الفرق الطبية وذلك على مدار 24 ساعة وهو أمر اختياري ويحصل عضو الفريق الطبي على التطعيم بعد التوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية وما إذا كان يعاني أي أمراض أو ظهرت عليه أعراض خلال اليوم.

ودعا كافة الأطقم الطبية في جميع المستشفيات والمراكز الطبية بسرعة التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح.

وشهد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العال، تطعيم بعض أفراد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وتابع الإجراءات المتبعة من بداية مرحلة ما قبل التطعيم بدءا من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية العامة للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح .

عبد العال: إتاحة اللقاح بالمجان لكافة الأطقم الطبية

وطمأن عبد العال، الأطقم الطبية على سلامة اللقاح وضرورة الالتزام الجميع بالحصول لحماية الأطقم الطبية من الإصابة مشيرا إلى إتاحة اللقاح بالمجان لكافة الأطقم الطبية وأن تلقي اللقاح يتم بطريقة اختيارية حسب رغبة المتلقي.

وشرح للأطقم الطبية فوائد تلقي اللقاح وأنه بدأ بنفسه لتشجيع الجميع على تلقيه مؤكدا أن الدولة اختارت أفضل أنواع اللقاحات المتاحة على مستوى العالم وأنها وفرت الإمكانات المادية واللوجيستية لدعم الأطقم الطبية باللقاح.

وجاء الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري والدكتور حاتم الجوهري المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد كمال سلامة، رئيس قسم العزل بالمستشفى الجامعي، في مقدمة الأطقم الطبية الذين تلقوا التطعيم بعد تسجيل الاستمارة المطلوبة للموافقة المستنيرة على تلقي اللقاح مطمئنا الجميع على سلامة اللقاح وأمانه.

كما دعا إسماعيل جميع الأطقم الطبية في المستشفيات لسرعة التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح طبقا للإجراءات المتبعة مطمئنا الجميع على سلامة اللقاح وأمانه.