مفاجأة.. شقيق مالك برج الأحلام المحترق عرض 12 مليون جنيه على السكان

كشف نور الدين رأفت، أحد سكان عقار الجيزة المحترق، عن أنّ أشقاء الحاج «سمير. ح»، مالك عقار الجيزة المحترق، تفاوض مع 25 أسرة من سكان العقار، لتعويضهم عن أي أضرار حال هدم العقار أو عدم صلاحيته للسكن مرة أخرى، وعرض عليهم 12 مليون جنيه.

سيناريوهات متوقعة

وأضاف رأفت، لـ«الوطن»، أنّ الحديث الذي استمر لساعات بين أشقاء مالك العقار والسكان، لم ينته بكتابة أوراق، لكنها كانت لتبادل الآراء ووضع السيناريوهات المحتملة، حال هدم العقار أو عدم عودة السكان إليه مرة أخرى.

وأوضح أنّ مالك العقار «رجل خلوق» أنفق على البرج أموالا كثيرة لبنائه بشكل قوي وسليم، وهو أحد أقوى العقارات الموجودة في هذا المكان، وبني على يد دكتور مهندس كبير في جامعة القاهرة.

وتابع أنّه اشتري وحدة في العقار مطلع 2020 بأكثر من 350 ألف جنيه ووضع به أثاث منزلي بقيمة تخطت 200 ألف جنيه، وخسر كل ذلك في لحظة بسيطة، معربًا عن أمله في العودة والسكان إلى العقار مرة أخرى.

تعويضات للسكان

مصدر مطلع على المفاوضات بين السكان، قال إنّ متوسط قيمة الوحدة السكنية وصل إلى 500 ألف جنيه، وهناك 25 أسرة في العقار، مؤكدًا أنّ التعويضات ستتخطى 12 مليون جنيه، إضافة إلى أسعار الأثاث المنزلي والمحتويات الموجودة في المنزل، والمفترض تعويض السكان بها.

براءة مالك العقار

وتوقع المصدر براءة مالك العقار في أقرب وقت، قائلًا: «عندما يخرج سيعوّض السكان، فهو رجل صالح ومشهود له بالخلق والاحترام وسط السكان».

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس مالك عقار الجيزة المحترق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر، والبناء دون ترخيص.