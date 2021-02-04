عاجل.. «البحوث الفلكية» يعلن رصد هزتين أرضيتين قرب شرم الشيخ فجر اليوم

كشف الدكتورمحمد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت فجر اليوم، وعلى مسافة 120 كليومترًا من مدينة شرم الشيخ، هزتين أرضيتين عند خليج العقبة بقوة 2.2 درجة على مقياس ريخيتر.

وأكّد عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ المعهد لم يصل إليه أي بيانات بوجود أي أضرار أو خسائر أو حتى شعور من المواطنين بالهزات، منوها إلى أنَّ المنطقة التي وقعت بها الهزات من المناطق النشطة بالهزات الأرضية البسيطة التي لا يوجد منها ضرر.