فلسطين تسجل 8 وفيات بكورونا.. ووفاة 4 في سوريا

بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، منذ ظهوره في أواخر ديسمبر من عام 2019 وسط الصين، 105011917 حالة، بينما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات 2280990 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء من كورونا 76752056، بينما لم تسلم بلاد الشام والعراق من تفشي الفيروس فيها.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس الخميس، تسجيل 8 وفيات، و661 إصابة جديدة بكورونا، و419 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وقالت «الكيلة»، في التقرير اليومي، إن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وفي الأردن، أعلنت آلية «كوكافس»، المعنية بتوزيع عادل للقاحات ضد كورونا، أن الأردن سيحصل على 511200 جرعة من لقاح «أسترا زينيكا» البريطاني، وفقا لما ذكرته وكالة «عمون» الأردنية.

ويتميز لقاح «أسترا زينيكا»، أنه سهل التخزين، ويتطلب حرارة تراوح بين درجتين و8 درجات مئوية، وهي حرارة الثلاجات العادية، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت المانيا«دويتشه فيله».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، إن الحكومة تسعى للحصول على لقاحات كورونا من مصادر مختلفة حسب المواصفة الأردنية التي حددتها «المؤسسة العامة للغذاء والدواء»، في ظل شح اللقاحات بسبب زيادة الطلب العالمي عليها.

وأشار «الخصاونة»، إلى أن الحصول على الدفعات الأولى للقاحات جاءت تقديراً للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ومكانته الدولية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

وكانت وزارة الصحة السورية، أعلنت أمس الأول الأربعاء، أن حالات الشفاء من الإصابة بكورونا تجاوزت لليوم الثامن على التوالي عدد الإصابات المسجلة.

وأشارت الصحة السورية، إلى تسجيل شفاء 82 حالة مقابل 60 إصابة جديدة ووفاة 4 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وفي العراق، اعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الخميس، تسجيل 1150 اصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 624222 إصابة.

أوضحت الصحة العراقية، انه تم تسجيل 12 حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 13091 حالة.

وأضافت الوزارة العراقية، أنه تم تسجيل 1090 حالة شفاء من الفيروس لترتفع الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي من الفيروس إلى 596959 حالة.