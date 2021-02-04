عاجل.. إصابة الفنان سيد رجب بفيروس كورونا: في العزل وتعبان

أعلن الفنان سيد رجب إصابته بفيروس كورونا، مؤكّدًا ظهور عدد من الأعراض عليه.

وقال «رجب»، لـ«الوطن»، إنَّه في العزل المنزلي حالياً، مضيفاً: «أنا تعبان».

يذكر أن الفنان سيد رجب، بدأ حياته الفنية على خشبة المسرح التجريبي والحر، مقدما العروض المسرحية داخل وخارج مصر، وظل لسنوات في الظل بعيدًا عن الشهرة والأضواء حتى بات من أهم الفنانين المصريين على الساحة في الفترة الأخيرة.

سيد رجب في المسرح:

سيد رجب كان يمارس التمثيل كهاوي عبر خشبة المسرح ضمن فرقة «الورشة»، وظل لمدة 20 عاما يمثل ويؤلف على خشبة المسرح.

رجب عمل كمهندس ميكانيكا، حتى يؤمن الدخل له ولأسرته ومارس التمثيل كهاوٍ بعدما تعلم في الورش المختلفة على أيدي أشخاص من مختلف دول العالم، وحصل على جائزة افضل ممثل مسرحي عام 1992 في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي.

تعتبر فترة المسرح لسيد رجب، هي فترة النضوج، التي تعلم منها ما أهله للظهور القوي بعدما تجاوز الـ50 عام.

وتزوج سيد رجب، مرتين، وتعرف على زوجتيه من خلال المسرح، كانت الأولى شقيقة زميلته في المسرح، ووفي البداية رفضته عائلتها، وأخبره والدها أن هناك فوارق طبقية بينهما، وقال له حسبما ذكر «رجب»، في تصريحات تلفزيونية سابقة «لما تعملوا ثورة وتلغوا الفوارق دي ابقى تعالى اتجوز بنتي برضايا»، لكنه لجأ إلى الزواج دون موافقة والدها، وكتب كتابه عليها، بمنزل بثينة كامل وعماد أبوغازي، وظلت معه لمدة 13 عاما وانفصلا بعدها بسبب الفوارق الاجتماعية.

أما زوجته الثانية، فهي موظفة أمريكية، كانت تعمل في إحدى المؤسسات الداعمة للمسرح، وتعرف «رجب» عليها خلال عمله وتزوجها بعدما انتهاء زيجته الأولى.