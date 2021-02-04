محافظ جنوب سيناء: فتح جميع الطرق الدولية والداخلية بالمحافظة

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى فتح جميع الطرق بالمحافظة، والطريق الدولي النفق/ شرم الشيخ، والطرق الداخلية الرابطة بين كافة مدن المحافظة تعمل بشكل طبيعي.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه قام بمتابعة الموقف بكافة مدن المحافظة منذ أمس، ووجه جميع رؤساء المدن بالتحرك الفوري لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي تسبت في تراكم بعض الإطمائات، وشفت تجمعات المياه بشوارع مدينة شرم الشيخ.

وأوضح أنه جرى عمل تحويلات بالطرق التي تراكمت عليها الاطماءات لعدم تعطيل حركة المرور والعمل بها بشكل جزي حتى جرى ازالة رواسب المياه ، مشيراً ان جميع الطرق حاليا مفتوحة ولا توجد طرق مغلقة..

جاء ذلك اليوم الخميس، خلال الجولة التي قام بها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمود السولية رئيس المدينة للاطمئنان علي إجراءات إزالة آثار الأمطار بشوارع مدينة شرم الشيخ.

وأشاد المحافظ بالجهاز التنفيذي لمدينة شرم الشيخ، وشركة المياه والصرف الصحي، والدفاع المدني ، والمرور وجميع المعاونين في إزالة أثار المياه وأعمال النظافة بالطرق والميادين خلال ساعات.

جدير بالذكر أنه جرى فتح طريق طابا / النقب، المعروف بطريق شق الثعبان، بعد غلقه لمدة تجاوزت 9 ساعات، نتيجة تراكم الأحجار والاطماءات عليه عقب تعرض المنطقة لسيول متوسطة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وجرى الدفع بعدد من المعدات الثقيلة من قبل هيئة الطرق، ومجلس مدينة طابا، لرفع الكميات الكبيرة التي غطت طريق طابا / النقب تمامًا، واستغرقت أعمال رفع هذه الاطماءات أكثر من 8 ساعات.

وكانت قد تعرضت مدن خليج العقبة بجنوب سيناء" شرم الشيخ، دهب ، نويبع، طابا" لسيول متوسطة نتيجة تساقط الأمطار عليها بداية من مساء أمس .

كما تعرضت منطقة وادي فيران لسيول متوسطة الحدة أدت غلى غلق طريق وفيران / كاترين، وجرى فتحه منذ قليل.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع تحذيرات هيئة الارصاد الجوية من احتمال حدوث سيول، نتيجة استمرار حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها محافظة جنوب سيناء.