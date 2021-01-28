محافظ جنوب سيناء يشهد المهرجان الثاني لسباقات الهجن

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، افتتاح المهرجان الثاني لسباقات الهجن المقام خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير الجاري، بمضمار شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن ضمن الاحتفالات بالذكرى الأولى لافتتاح المضمار.

وأقيم المهرجان تحت رعاية محافظ جنوب سيناء، بمشاركة 12 محافظة مصرية، بإجمالي 28 قبيلة، بما يعادل 1200 من الهجن، بالتعاون مع الاتحاد المصري للهجن، والشباب والرياضة، والطب البيطري والصحة والثقافة.

وجاء افتتاح موسم الثاني لبطولات الهجن محليًا، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تتبع لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأكد المحافظ في كلمته اهتمام القيادة السياسية بهذه الرياضة في إطار لكونها تحافظ على تراث قبائل بدو سيناء، معلنًا انطلاق مهرجان الهجن الدولي خلال فبراير ومارس وأبريل المقبلين، بالاشتراك والتعاون مع دولة الإمارات العربية ضمن واحتفالات المحافظة بأعياد تحرير سيناء.

وأشار إلى أنه جاري تطوير مضمار الهجن، وإنشاء قرية للتراث البدوي، ومضمار للخيل بنفس المنطقة التي يوجد بها مضمار الهجن ليكون إضافة للسياحة الرياضية بشرم الشيخ، ولتصبح المنطقة صرحًا رياضيًا في مجال رياضة سباقات الهجن والخيول لتنظيم المسابقات والبطولات الدولية التي تجذب السائحين، بالإضافة لجميع القبائل العربية.

وقدم المحافظ الشكر لجميع الضيوف حضور المهرجان وأبناء سيناء والقبائل العربية المشاركة وقدم الشكر لوزير الشباب والرياضة لدعمه ودولة الإمارات الشقيقة وجميع المشاركين والداعمين لهذه الرياضة.

بدأ المهرجان بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم، استعراض الخيل العربي، ثم عرض البيتش باجي ، ثم أشواط السباق واحيي مجموعة من شعراء البادية المهرجان بأنواع مختلفة من الشعر العربي، بالإضافة لفرقة الفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة شرم الشيخ بقيادة الفنان محمد عبد الحي.

شهد السباق مع محافظ جنوب سيناء، اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للاعلام، وعداً من رجال الأعمال، وعيد حمدان رئيس نادي الهجن، وممثلي الجهاز التنفيذي، مشايخ وعواقل المحافظة، ورؤساء نوادي الهجن بالمحافظات بالإضافة لوفود أجنبية من السائحين بشرم الشيخ من عدة جنسيات مختلفة.

وقام المحافظ ومرافقيه بتفقد بعض محلات بيع المنتجات البدوية والتراثية والتي تمثل نواة لإنشاء قرية التراث البدوي التي ستقع بين مضمار سباقات الهجن بمضمار سباقات الخيل الجاري انشائه ليكون إضافة جديدة في هذا المجال المحبب لدى الأهالي بسيناء والوفود العربية والأجنبية وعنصر جذب سياحي مهم.