الأمن يكشف حيلة موظف للاستيلاء على «ربع أرنب» من موظف: حاول رشوة ضابط

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من كشف غموض واقعة سرقة مبلغ 300 ألف جنيه، من مندوب تحصيل، تابع لشركة قطع غيار سيارات، إذ تبين استيلاء الموظف الُمبلغ بالاشتراك مع صديقه على المبلغ، لمروره بضائقة مالية.

تلقى قسم شرطة برج العرب، بلاغا من المدعو «محمد. م. ع. ال»، 31 عاما، مندوب تحصيل، بشركة لاستيراد قطع غيار السيارات والموتسيكلات، مقرها منية النصر بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وقال الموظف في المحضر، إنه حضر من المنصورة إلى منطقة برج العرب، لتحصيل مبالغ مستحقة للشركة المشار إليها على عدد من العملاء، ونجح في تحصيل 300 ألف جنيه.

وأضاف الُمبلغ أن شخصين مجهولين أشهرا في وجهه سلاح أبيض أثناء استقلاله ميكروباص صغير الحجم في طريق عودته من برج العرب، واستوليا منه على المبلغ المالي المذكور.

وجه اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد عبد الوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمد الجمسي، رئيس المباحث، لكشف غموض الحادث، وضبط مرتكبيه.

ضم فريق البحث الجنائي كل من العميد رمضان عبد الرحمن، وكيل قسم المباحث الجنائية لأقسام " ثان العامرية- برج العرب، والمقدم أحمد حمامة، رئيس وحدة مباحث القسم، تحت إشراف العقيد أحمد داود، مفتش مباحث غرب الإسكندرية.

وتوصلت جهود فريق البحث من خلال تتبع خط سير الموظف وفحص كاميرات المراقبة بموقع وتوقيت الحادث، عدم صحة الواقعة ورواية المذكور حول وقوع الحادث.

وبتضييق الخناق على الموظف، عرض رشوة قيمتها 50 ألف جنيه على معاون المباحث نظير تحرير محضر وإثبات حالة بالواقعة، وذلك بعدما شعر أن حيلته سوف تكتشف.

وبالتنسيق مع قيادات المباحث، أوهم معاون المباحث الموظف بموافقته على عرض الرشوة، وذلك لاستدراج المذكور، وحل لغز الواقعة، والتوصل إلى مكان المبلغ المالي المستولى عليه.

ابتلع الموظف الطعم وأقر لمعاون المباحث أنه اتفق مع صديق له من المنصورة، مقيم ببرج العرب، ويدعى "ع.ع.أ"، سائق، بالاستيلاء على المبلغ، وتحرير محضر بتعرضه للسرقة- على غير الحقيقة.

واصل معاون المباحث خطته، واستدرج المتهم الأول إلى منزل صديقه المذكور بمنطقة برج العرب، وعثر على حقيبة النقود، وبداخلها كامل المبلغ المالي المستولى عليه، مدفونة بحوش منزله.

ووفقا للإشارة المتفق عليها بالتنسيق مع معاون المباحث، داهمت قوة من قسم شرطة برج العرب المنزل، وألقت القبض على الموظف المتهم وشريكه، واقتادتهما إلى قسم الشرطة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمتي الاختلاس وعرض رشوة على ضابط شرطة.