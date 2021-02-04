أمطار خفيفة ومتوسطة على الإسكندرية.. «فيديو وصور»

شهدت مدينة الإسكندرية، هطول أمطار تراوحت شدتها بين خفيفة ومتوسطة، صاحبتها رياح باردة في ظل طقس غير مستقر، اليوم الخميس، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة على المدينة الساحلية محذرة من تغيرات في الطقس خلال الساعات المقبلة.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ القصوى ورفع درجة الاستعداد بنسبة 100%، وذلك لاستقبال الأمطار على المدينة الساحلية، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحذرت محافظة الإسكندرية، من الطقس السيء الذي سوف تتعرض له المدينة الساحلية، خلال الساعات القادمة، مشيرة إلى أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة طوال اليوم الخميس.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة رفعت درجة الاستعداد بتوزيع السيارات في الشوارع من أجل التدخل السريع والفوري لرفع تراكمالت المياه حال تساقط الأمطار.

وأهابت محافظة الإسكندرية، بالمواطنين، اتباع التعليمات حتى يستثني التعامل الفوري والسريع مع تجمعات المياه في شوارع الإسكندرية.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي في شوارع المدينة الساحلية وخاصة في البؤر الساخنة والمناطق التي تشهد تجمعات المياه وذلك لمنع أي تجمعات وتحقيق السيولة المروية.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، إن عمال الصرف الصحي تمكنوا من تنظيف الشوارع والمصبات والمطابق بعد توقف الأمطار، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا تنظيف كافة الشنانيش استعدادًا لأى تقلبات جوية.

وأضاف «نافع» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه وفقاً للتغيرات المناخية لا تأتي النوات كما كانت، لذلك يتم المتابعة المستمرة واليومية مع هيئة الأرصاد الجوية من أجل التعرف على توقعات ورفع درجة الاستعداد القصوى ونزول السيارات، خاصة أن الكثير منها متمركزة في البؤر الساخنة من أجل التدخل السريع.