«التضامن» 11 شرطا للإقامة في مراكز المرأة المعنفة: استضافة لمدة 6 أشهر

قالت منى حمدالله المسئولة عن مراكز استضافة المرأة المعنفة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها آلية لحماية المرأة المعنفة من خلال 8 مراكز لاستضافتهم منتشرة في أرجاء الجمهورية، بالاضافة إلى 4 آخرى سيتم افتتاحها، في قنا والأسمرات، سوهاج، لافتة إلى أنه يتم تقديم الدعم النفسي للمعنفة أو المتضررة، والاستضافة لمدة 6 أشهر، تجدد لـ6 آخرين وفق طبيعة كل حالة.

وأضافت مسئولة مراكز استضافة المرأة لـ«الوطن»، أن المركز يستهدف النساء والفتيات فوق 18 سنة، وتقديم خدمات مثل المأوى والدعم النفسى، القانوني، التمكين الاقتصادى، مشيرة إلى أن هناك فتيات يرفضن الدعم النفسي، رغم احتياجهن له، ولا يتم اجبارهن على شئ.

وتابعت قائلة: «المراكز تساعد الست فى اللى هى عوزاه، وكل حاجة ترجع لها»، مشيرة إلى أن هناك أخصائية نفسية واجتماعية داخل كل مركز، بخلاف مستشار قانونى.

شروط الإقامة بمراكز استضافة المرأة

ووضعت وزارة التضامن العديد من لشروط للإقامة بمراكز المرأة المعنفة كالتالي:

- تكون مصرية أو أجنبية متزوجة من مصري بموجب وثيقة رسمية أو مطلقة منه في فترة عدتها.

- تعرض المرأة أو الفتاة للعنف.

- تسدد الرسوم التى تقرها لجنة الإشراف وفقاً للبحث الإجتماعي.

- تكون مستوفية لشروط اللياقة البدنية والعقلية.

- تقديم طلب التحاق للمركز.

- تقديم المستندات المطلوبة.

- سداد رسوم الإقامة في حالة وجود دخل وهى ربع الدخل الثابت.

- تعرض على لجنة محلية.

- التعهد بتنفيذ واحترام النظام الداخلي للمركز.

- التواصل مع مراكز الحماية بالمحافظات الأخرى للتأكد من عدم إزدواجية الخدمة المستفيدة.

- شهادة صحية.

المركز يقوم برفع قضايا بناء على رغبة السيدة المستضيفة

وأشارت حمد الله، إلى أن المركز قد يقوم برفع قضايا بناء على رغبة السيدة المستضيفة، حيث يتم التعامل مع كل مستفيدة حسب احتياجاتها، وحسب الموقف الذي تعرضت له المعنفة، وتقدم الأخصائية النفسية كل أشكال الدعم بعد شرحها الموقف الذي تعرضت له، أو تعليمها حرفة ومساعدتها من خلال الجمعيات الأهلية على توفير فرصة عمل.