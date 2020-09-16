كبار بلا مأوى ينقذ سيدة فلسطينية وينقلها لإحدى مراكز استضافة المرأة

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنها استقبلت بلاغا من منظومة الشكاوى الحكومية بوجود سيدة فلسطينية متواجدة في أحد شوارع وسط القاهرة، لافتة إلى أنه على الفور وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلاماوى لاتخاذ اللازم.

وتبين أن السيدة تدعى "ش.ك"، 60 عاما، فلسطينية الجنسية، وتم توفير الاحتياجات الأساسية لها، ونقلها لأحد مراكز استضافة المرأة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وقال حسني يوسف، مدير المشروع القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، إنه تم دمج 24 ألف حالة طفل من الشارع في 13 محافظة، بخلاف دمج 420 حالة من الكبار بلا مأوى بالشارع.

وأضاف "يوسف"، لـ"الوطن"، أنهم يستهدفون أيضا الأطفال العاملين بالشارع كبائعي المناديل والورد وخلافه، مشيرا إلى أن هناك 19 مؤسسة للأطفال بلا مأوى بالجمهورية.

وأكد أن البرنامج يعمل مع الأطفال بلا مأوى في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي المحافظات التي بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى، "القاهرة، الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، السويس، بورسعيد"، والبرنامج منذ بدايته يعمل مع الأطفال في وضعية الشارع، سواء بلا مأوى أو أطفال يعملون أعمالا بسيطة مثل بيع المناديل أو الورد وخلافه، بجانب المتواجدين مع أسرهم في الشارع، والهدف هو إعادة تغيير وضعيتهم من الشارع، وإيوائهم إما في مؤسسات رعاية اجتماعية كفترة انتقالية، أو إعادة دمجهم مع أسرهم.