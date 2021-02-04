التعليم العالي: امتحانات التيرم في موعدها وفقا للقرارات الأعلى للجامعات

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2020-2021، في موعدها بعد إنتهاء اجازة منتصف العام الدراسي الجاري، ووفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الماضي، موضحاً أنه لم يستجد أي شأن حديث خاص بها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن، بشأن الخريطة الزمنية الخاص به، موضحا أن مثل هذه القرارات، تصدر عن طريق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وبدأت الجامعات الحكومية والخاصة، بدءً من شهر فبراير الجاري، الكشف عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، المقرر انطلاقها بعد انتهاء اجازة منتصف العام الدراسي الجاري، وذلك وفقاً لمنظومة التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

الفصل الدراسي الثاني عقب الامتحانات مباشرة

واكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه سيتم مراعاة تخفيف الكثافات في الامتحانات، لافتا إلى أنهىسيتم البدء تسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية بدءاً من 17 فبراير، وذلك وفقا لجدول زمني محدد، ووفقًا لتطبيق للإجراءات الإحترازية من خلال استعمال الكواشف الحرارية وكذلك بوابات التعقيم، والتأكد من سلامة الطلاب و خلوهم من الفيروس قبل الدخول للمدينة الجامعية.

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلونا، أنه تم التشديد على تطبيق عدد من الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء فترة الامتحانات، و كذلك التشديد على الإلتزام بإرتداء الكمامة لكل طالب، فضلا ً عن التطهير الدوري للمنشاءات الجامعية.