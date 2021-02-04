حبس شاب وزوجته و3 من صديقاتها بتهمة ممارسة الرذيلة.. وتحريز 5 فيديوهات

قررت النيابة العامة، حبس شاب في العقد الثالث من عمره، وزوجته و3 من صديقاتها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الدعارة والتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق فيس بوك.

وبينت تحقيقات النيابة، أن المتهم كتب رسالة على موقع التواصل الاجتماعي، دعا فيها أصدقائه لممارسة الدعارة مع زوجته، ورصدت المباحث، مكان وجود المتهم في الإسكندرية، وداهمت أجهزة الأمن منزله، وألقي القبض على أفراد الشبكة، متلبسين بممارسة الدعارة، وتم تحريز 5 فيديوهات إباحية، عثر عليها بجهاز لاب توب خاص بالمتهم.

«أحلى الأوقات» صفحة تروج للدعارة بـ فيس بوك

وأفادت تحقيقات النيابة، بأن المتهم كان يرسل مجموعة من الرسائل إلى اصدقائه عرض عليهم إقامة حفلات جنسية في منزله نظير 400 جنيه للفرد، وأن زوجته وصديقاتها جاهزات لاستقبالهم، فوافق عدد منهم ورفض آخرون، وروج المتهم أيضًا لصور زوجته وصديقاتها على صفحة بفيس بوك باسم «أحلى الأوقات»، ورصدته أجهزة الأمن بسبب المحتوى الجنسي والصور، التي كان يروج لها فيس بوك للفتيات، وبعد أن رصدت المباحث نشاطه، ألقي القبض علي أفراد الشبكة، وهم 5 أفراد بينهم المتهم وزوجته، و3 من صديقاتها.

مباحث الآداب رصدت نشاط المتهم المؤثم

وكشفت تحريات المباحث، أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الأداب بقطاع الأمن الإجتماعى رصدت وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بها صور الفتيات، وبعض العبارات التى يبدى خلالها الاستعداده لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمعاونة زوجته.

عقب تقنين الإجراءات تم المتهم وزوجته وصديقاتها في الإسكندرية، وبمواجهة المتهم الأول أعترف بإقامة حفلات جنسية وتسهيل إستغلال زوجته فى ممارسة الدعارة، وأنه أنشأ وأدار الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة زوجته أيدت ماجاء بأقواله، كما تم ضبط هاتف محمول خاص محمل عليه صور وفيديوهات إباحية وأحيل المتهمون إلي النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسهم 15 يومًا بذات التهم.