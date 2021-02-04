المدن الجديدة تستعد لموسم الأمطار منعا لتكرار سيناريو الغرق

تتعرض عدد من المدن الجديدة للغرق، مع قرب فصل الشتاء، ودخول موسم سقوط الأمطار والسيول، نتيجة سقوط موجات من الأمطار الشديدة على فترات متقاربة، تتسبب في تجمع المياه في المناطق المنخفضة بكميات كبيرة، ما تؤدي إلى أضرار عدة، منها تعطل حركة المرور، التي تصل إلى إغلاق طرق وشوارع بأكملها، بجانب تلف السيارات والمباني، وأخيرا انقطاع المياه والكهرباء والاتصالات لساعات طويلة.

ومن أشهر المناطق التي تشهد غرقا نتيجة سقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار، مدينة القاهرة الجديدة وتحديدا منطقة التجمع الخامس.

لذلك قامت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، بوضع عدد من الإجراءات، استعدادا لمواجهة فصل الشتاء، لمنع تكرار سيناريو الغرق، الذي تعرضت له خلال السنوات الماضية.

ومن ضمن تلك الإجراءات، إنشاء منظومة من الحواجز، تمنع مرور المياه إلى المنطقة المحمية وتوجهها إلى مصائد مياه «مناطق منخفضة لتخزين وتسريب مياه الأمطار»، منعا لتجمعها في مكان واحد.

كما استخدم عدد من ساحات انتظار السيارات، لعمل إجراءات بها، كي تكون مسار لتجمع مياه الأمطار، بالإضافة إلى إنشاء بالوعات أمطار جديدة، والقيام بمحاكاة وتدريب والتأكد من فاعلية الخطط الموضوعة، ليس ذلك فقط.

وجرى التوجه لاستخدام الحدائق والجزر الوسطى في الشوارع، كأدوات مدروسة لتحرك مياه الأمطار داخلها، وذلك من خلال اختيار مجموعة من الحدائق في مسارات تجمع المياه، يتم خفض منسوبها عن منسوب الطرق والمباني المحيطة بها، ليتم صرف مياه الأمطار إليها، وتصريفها إلى التربة قبل وصولها إلى مناطق التجمع التي تسبب المشاكل.

ورفعت كفاءة عناصر منظومة صرف الأمطار، عناصر إدارة الأزمات والطوارئ، ووحدات التدخل السريع، والتخلص من المياه المتجمعة من سقوط الأمطار عن طريق تسريب المياه لبطن الأرض، أو إعادة صرفها لشبكة الصرف الصحي، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، وتشكيل فرق متابعة ميدانية على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى معرفة المناطق الساخنة بالمحافظات والمدن لتجميع مياه الأمطار، ووضع حلول عاجلة لها، وعمل آبار الشحن الجوفي، لامتصاص المياه الزائدة، وتسريبها إلى طبقات الأرض.