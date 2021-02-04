دعم مخطط 2030.. جامعة الأزهر تساهم في القضاء على مشكلة الأمية

أكد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على الإسهام في منظومة التنمية المستدامة، التي تحرص عليها القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال استثمار جهود منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في التصدي لمشكلة الأمية، بوصفها التحدي الأكبر للتنمية الحقيقية.

أوضح نائب رئيس الجامعة لفرع طنطا، خلال افتتاح البرنامج التدريبي بين جامعة الأزهر وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، بحضور الدكتور عاشور عامري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والذي استمر على مدار ثلاثة أيام بمقر قاعة المؤتمرات بكلية القرآن الكريم بطنطا، برئاسة الدكتور سامي هلال عميد الكلية؛ لتدريب عدد من منسوبي جامعة الأزهر من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب على التصدي لمشكلة الأمية كلٌّ في موقعه؛ إيمانًا من جامعة الأزهر برسالتها المجتمعية، وانطلاقًا من حرصها على الإسهام في حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري، وفي مقدمتها مشكلة الأمية بكل صورها

محو الأمية

وأشار إلى أن البروتوكول تضمن تدريب وتأهيل عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الوجه البحري، وكذلك منسقي خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من أجل تدريب الطلاب والطالبات على مهارات محو الأمية لدى الكبار بمصر؛ سعيًا للقضاء عليها، لافتًا إلى أن ديننا الحنيف، يدعونا إلى طلب العلم والجد في تحصيله؛ كونه قاطرة التنمية الحقيقية.

وبدأت الدورة التدريبية بتلاوة قرآنية مباركة، ثم السلام الجمهوري، أعقب ذلك كلمة ترحيب للدكتور سامي هلال، عميد كلية القرآن الكريم بالسادة الحضور، مؤكدًا على أهمية العلم، مشيرًا إلى أن أول كلمة نزلت على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- كانت كلمة: «اقرأ»، ثم تلى ذلك كلمة الدكتور عاشور عامري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والتي أشاد فيها بالتعاون المثمر والفاعل بين الهيئة والجامعة، مثمنًا جهود الجامعة في التصدي لكل ما يعانيه المجتمع المصري من مشكلات، وخصوصًا مشكلة الأمية.

فعاليات دورة محو الأمية

جدير بالذكر، أن الدورة التدريبية ابتدأت بمحاضرة ألقاها الدكتور عاشور عامري، ركَّز خلالها على عدة نقاط، من بينها: مدخل إلى علم تعليم الكبار وخصائص المتعلم الكبير، ثم اختتمها باختبار قبلي للسادة المتدربين. هذا، وقد بلغ عدد المتدربين من كليات الوجه البحري بالجامعة ستة وخمسين متدربًا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، مع اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية المتبعة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وتضمن البرنامج التدريبي: التعارف، ثم تطرق إلى قواعد العمل وتوقعات المتدربين، وعرض أهداف البرنامج التدريبي، وأهم النظريات والمفاهيم العالمية الحديثة لتعليم وتعلم الكبار في القرن الحادي والعشرين، وورشة عمل لابتكار آليات لجذب الأميين لفصول محو الأمية.

وفي يومه الثاني تضمن: مراجعة لما تم مناقشته في اليوم الأول، وعرض أهداف وتوقعات اليوم الحالي وإستراتيجيات وطرق التدريس للكبار، مع عقد ورشة عمل لنموذج محاكاة فصل محو أمية.

وفي اليوم الثالث والأخير تم مراجعة ما نوقش في اليوم التدريبي الثاني، مع التطرق لأهم نماذج التقويم الذاتي لمعلم الكبار، مع عقد ورشة عمل تضمنت تحضير درس رياضيات، ثم اختتمت الدورة بتطبيق اختبار بعدي.

وبعد انتهاء التدريب وفي الجلسة الختامية أعرب المتدربون عن سعادتهم لحضورهم هذا التدريب؛ نظرًا إلى لمعلومات والمعارف والمهارات التي اكتسبوها من البرنامج التدريبي، متعهدين بأن يؤدوا دورهم في تدريب الطلاب وتأهليهم لتعليم الكبار.