جامعة الأزهر بدمياط تفقد 4 أطباء منذ بدء الجائحة بسبب كورونا

فقدت جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، 4 من أبنائها جراء إصابتهم بفيروس كورونا «كوفيد - 19» منذ بدء الجائحة و هم كلا من "الدكتور صلاح عبد ربه، رئيس قسم الأطفال بجامعة الأزهر، والدكتور محمد عنتر، مدرس مساعد بقسم الفارما بجامعة الأزهر بمحافظة دمياط، والدكتور عمرو سرحان، مدرس الجراحة بجامعة الأزهر و الدكتور فيصل عبد الرحمن عمران، أستاذ الطب الطبيعي والتأهيل بطب أزهر دمياط"

نستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الشهداء الأربعة الذين توفوا جراء إصابتهم بالفيروس اللعين: -

الدكتور صلاح عبدربه: رئيس قسم الأطفال بجامعة الأزهر

يعد واحدا ممن تأسس قسم طب الأطفال بمستشفى الأزهر الجامعي في دمياط على أياديهم، حيث ارتقى شهيدا إلى ربه في العشرين من مايو الماضي، إثر إصابته بفيروس كورونا، ونعاه تلاميذه وزملائه الذين حزنوا عليه كثيرا، فقد كان المعلم والأب والسند، وعلى يده حصل عدد من شباب الأطباء على رسائل الدكتوراة والماجستير في طب الأطفال.

ووفقا للمقربين منه، كان دائم الضحك والهزار، كما كان حريصا على التقاط الصور التذكارية مع تلاميذه وزملائه، حيث كان أبا للجميع ، هذا وتوفي الدكتور صلاح عبد ربه، رئيس قسم طب الأطفال بجامعة الأزهر فرع دمياط الجديدة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد في مستشفى الأزهر التخصصى.

الدكتور محمد عنتر: مدرس مساعد بقسم الفارما بجامعة الأزهر

اشتهر بين زملائه بالأدب الجم والأخلاق الحميدة، ولم يختلف عليه أحد، وتوفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في الثالث من يونيو الماضي ليصبح ثاني شهداء طب الأزهر بمحافظة دمياط.

عمل مدرسا مساعدا بقسم الفارما بطب الأزهر في دمياط، وتخرج عام 2007، و بدأ العمل قبل 11 عاما، وتحديدا في 2009 بالجامعة، وهو أحد أبناء محافظة الفيوم، ولكن منذ عمله في محافظة دمياط كان شبه مقيم فيها نظرا لعمله.

الدكتور عمرو سرحان: مدرس الجراحة بجامعة الأزهر

تحولت صفحات «فيسبوك» لرثاء للدكتور الفقيد عمرو سرحان، الذي قضى نحو 16 عاما يعمل بين نيابة قسم الجراحة بمستشفى الأزهر الجامعي بمدينة دمياط الجديدة، حتى وصل لدرجة مدرس جراحة بكلية طب الأزهر، ووصفه الجميع بـ«الاحترام وحسن الخلق و الطيبة والتأثر بحالة أي مريض».

ووفقا للدكتور عاطف وهدان، الطبيب المعالج للحالة، مدير الطوارئ بمستشفى جامعة الأزهر، لـ«الوطن»، إن دكتور عمرو كان يعاني من مشاكل في القلب حيث سبق وركب دعامات بالقلب، كما أنه أخذ العدوي في شهر نوفمبر الماضي من شقيقه في بداية إصابته، وعرضت عليه الاحتجاز بمستشفى الأزهر مقر عمله، فقال لنا حينها «هبدأ كورس العلاج في المنزل الأول» ولكن بعد مرور نحو 3 أو 4 أيام بدأت تشتد عليه الأعراض فجأة، فجاء لنا المستشفى وقمنا باحتجازه حيث ظل لمدة أسبوعين على جهاز التنفس الصناعي بالمستشفى ولكن شاء القدر أن يتوفاه الله بعدما توقف قلبه.

الدكتور فيصل عبدالرحمن عمران، أستاذ الطب الطبيعي والتأهيل بطب أزهر دمياط

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور فيصل عبدالرحمن عمران، أستاذ الطب الطبيعي والتأهيل بطب أزهر دمياط، الذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وتقدمت النقابة بالعزاء لأسرته الكريمة سائلة الله أن يرحمه برحمته الواسعة، وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء.