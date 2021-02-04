السيسي لطلاب الكلية الحربية: الانضباط لا يُزرع بالعنف أو الإساءة «فيديو»

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء زيارته إلى مقر الكلية الحربية، اليوم الخميس.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته، إنَّ من المهم أن نحترم بعضنا البعض، وننتبه إلى كل لفظ نتلفظ به عندما نتعامل مع أنفسنا أو الآخرين، والانضباط لا يُزرع في الناس بالعنف أو الإساءة، ولكن برنامج طويل جدا، للإنسان والكلية أيضا.

وأضاف السيسي: «أنا متأكد بجهدكم وجهد القائمين على الكلية أنكم ستكونوا قادرين على الحفاظ على أمن مصر».

وتابع الرئيس: «أنتم في الكلية تقريبا جايين بمستوى واحد، ومفيش عليكم أي حاجة.. يعني لا ليك ولا عليك.. وإذا اهتميت من أول يوم بكل شيء سيكون شكلك ومضمونك كضابط مستواك مقدر ومحترم جدا.. فأبذل جهد واهتم».

وأكد: «أتمنى لكم التوفيق، وأتمنى لأسركم أن يسعدوا بكم».