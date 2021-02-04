إنشاء البنية التحتية لمشروع حياة كريمة بالقليوبية بقيمة 2 مليار جنيه

أعلنت اللجنة المشكلة من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لتحديد ودراسة احتياجات القرى ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة والتي تشمل 36 قرية و148 عزبة بمركز شبين القناطر احتياج تلك الاماكن الي 2 مليار جنيه لتطوير بنيتها التحتية.

وأشارت الدكتور أماني إبراهيم مدير عام المشروعات بالقليوبية وعضو اللجنة انه بعد مرحلة تحديد الاحتياجات من المواطنين والمرور الميداني؛ لتحديد متطلبات كل قرية مع رؤساء القطاعات المختلفة، ورؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينه شبين تقرر إنشاء غرفه عمليات مختصة؛ لمتابعة بداية العمل في المرحلة الأولى من المبادرة والمقرر ابتداؤها اعتبارا من السبت المقبل.

وأضافت أنه تقرر البدء في مشروعات البنية التحتية للقرى على التوازي (الصرف الصحي.. شبكات المياه.. الغاز الطبيعي.. الاتصالات والشبكات الأرضية.. تركيب شبكات الكهرباء.. وتنتهي بالرصف لطرق القرى.. ثم الانتقال للمشروعات الخدمية داخل كل قرية كالوحدات الصحية وتطوير المدارس والسجل المدنى ومكاتب البريد والجمعيات الزراعية ووحدات الطب البيطري».

وأكملت إبراهيم أنه خلال عمل القوافل جري مقابلة الأهالي للوقوف على مدى متطلبات المواطنين بدائرة الوحدات ومعاينة كافة المنشآت الحكومية بدائرة الوحدة على الطبيعة بمختلف قطاعات الخدمات الصحة والتعليم والزراعة ومياه الشرب والصرف الصحي والأحوال المدنية والبريد والشئون الاجتماعية.

وأضافت أن الهدف من القوافل الوقوف على الاحتياجات الفعلية لكافة القطاعات ومدى إمكانية تطويرها لتقديم وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وجاري إستكمال العمل.

وأشارت إلى أن اللجنة وضعت خطة عمل لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة من خلال وضع أولوية أولى لمشروعات الصرف الصحي والغاز والكهرباء والطرق والنظافة وتبطين الترع وفتح محاور مرورية جديدة بالمدن لتُخدم على القرى.

وأكدت أن اللجنة بدأت في تنظيم حوارات مجتمعية مع المواطنين لمعرفة احتياجاتهم لوضعها على أجندة الأولوية.

يذكر أن محافظة القليوبية بدأت في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة ضمن البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية مصرية من ضمنها مشروع تطوير قرى وعزب وتوابع مدينة شبين القناطر والتي يبلغ عددها 36 قرية و 148 عزبة وتابع حيث يشمل التطوير كافة القطاعات الخدمية لاسيما في قطاع البنية التحتية من خلال استكمال مشروعات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء والصحة والتعليم والأبنية التعليمية وجميع الأنشطة الرياضية والثقافية وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن ليعيش حياة آدمية كريمة.

فيما إستعرض عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الإجراءات التحضيرية والتنفيذية للمبادرة القومية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير وتنمية (1500) قرية ريفية كمرحلة أولى على مستوى محافظات الجمهورية لتحقيق تنمية مستدامة في الريف المصري وتوفير فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الهجان لكل القطاعات ومديريات الخدمات والإدارات المعنيه بمبادرة حياة كريمة بحضور اللواء المهندس محمد الكيلاني رئيس الجهاز المركزي لتعمير القاهرة الكبرى و إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبه السكرتير العام للمحافظة والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد ، وجميع القيادات التنفيذية ومديري مديريات الخدمات حيث يبلغ عدد القرى ضمن المبادرة بشبين القناطر، 36 قرية و148 عزبة وتابع، ويشمل التطوير كافة القطاعات الخدمية، لاسيما في قطاع البنية التحتية من خلال استكمال مشروعات الصرف الصحي والمياه والغاز والكهرباء والصحة والتعليم والأبنية التعليمية وجميع الأنشطة الرياضية والثقافية وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن ليعيش حياة آدمية كريمة

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على أهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كونها تستهدف في المقام الأول بناء المواطن المصري، وتقديم كافة الخدمات له بشكل حضاري وفقاً لخطة الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030، فضلاً عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التي تنفذها الدولة المصرية بشتى القطاعات الخدمية، مشيرا إلى أهمية ترتيب الأولويات بالنسبة للمشروعات الحيوية ذات الأهمية القصوى للمواطنين كالصرف الصحي والمياه والكهرباء والصحة والتعليم، موجها بعمل غرفة عمليات دائمة بالمحافظة تضم كل القيادات التنفيذية مع فريق العمل من كافة القطاعات للتنسيق والمتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) بالسرعة والدقة المطلوبة ، والتي تستهدف في المقام الأول خدمة ورضا المواطن،