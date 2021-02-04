أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورفع درجة الاستعداد بالمنيا

ضربت محافظة المنيا، اليوم الخميس، موجة من الطقس السيئ مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وهطول أمطار رعدية خفيفة على عدد من المراكز والقرى بنطاق المحافظة.

وتسببت الأمطار في إعاقة حركة المرور خاصة بالطرق الفرعية المؤدية للمدن، ورفعت المحافظة درجة الاستعداد للقصوى للتعامل مع موجة الطقس السيء التي تشهدها المحافظة.

كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كلّف رؤساء الوحدات المحلية، والمديريات المعنية، ورؤساء الشركات والهيئات بمراجعة خطة المحافظة الشاملة استعداداً لمواجهة مخاطر السيول.

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شدد المحافظ، في كتاب دوري أصدره على المتابعة المستمرة للاماكن التي يتوقع حدوث اية ظروف مفاجئة بها من أمطار وسيول، والتأكد من مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال وقوع أحداث طارئة من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل، مع الالتزام الكامل بتنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم وتحسبا لما تم رصده من احتماليه حدوث موجه ثانيه من الفيروس في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين.

وجه المحافظ بضرورة مراجعة كافة شبكات صرف الأمطار والصلاحية الفنية للسيارات والمعدات الخاصة لكسح وسحب المياه ومدى جاهزيتها، وتنفيذ أعمال تطهير شبكات صرف الأمطار، ومجاري السيول، على أن يتم اعداد تقرير دوري يرسل لإدارة الأزمات بالديوان العام للمحافظة كل 15 يوم، يوضح ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

أشار المحافظ، أنه تم تجهيز وصيانة 34 مخر سيل منها 12 مخراً طبيعياً و22 صناعياً، ورفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أوضاع الطقس الغير مستقرة والتي من المتوقع حدوثها.

وقال المحافظ إن المنيا كانت أولى المحافظات في إعداد تقرير مفصل حول الدروس المستفادة من السيول التي اصابت المحافظة شهر مارس الماضي، وكذلك احتياجات المحافظة لمواجهة أى سيول قادمة، حيث تم رفعه للسيد رئيس مجلس الوزراء، والذي اوصى بتوفير كافة احتياجات المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والقطاعات المختلفة، مؤكدا أن الهدف الأساسي للدولة هو الحفاظ على المصلحة العامة وسلامة أروح المواطنين والمنشآت العامة.